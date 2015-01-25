Порошенко собрал экстренное заседание СНБО: обсуждают атаку на Мариуполь

Порошенко собрал СНБО, на котором обсуждается план действий после атаки на Мариуполь.
В 11:00 началось экстренное заседание СНБО под председательством Президента Украины Петр Порошенко.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Заседание было назначено после известий о террористической атаке на Мариуполь.
Напомним, вчера, 24 января, боевики атаковали Мариуполь с применением систем залпового огня.
В результате атаки погибли 30 мирных жителей, в том числе двое детей.
Ранения получили более сотни людей, многие из них – в критическом состоянии.
Порошенко назвал убийства мирных граждан в Мариуполе не просто терактом, а преступлением против человечности, подсудным Гаагскому трибуналу.