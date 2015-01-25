Порошенко собрал экстренное заседание СНБО: обсуждают атаку на Мариуполь

В 11:00 началось экстренное заседание СНБО под председательством Президента Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заседание было назначено после известий о террористической атаке на Мариуполь.

Напомним, вчера, 24 января, боевики атаковали Мариуполь с применением систем залпового огня.

В результате атаки погибли 30 мирных жителей, в том числе двое детей.

Ранения получили более сотни людей, многие из них – в критическом состоянии.

Порошенко назвал убийства мирных граждан в Мариуполе не просто терактом, а преступлением против человечности, подсудным Гаагскому трибуналу.