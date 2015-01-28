"Чрезвычайная ситуация" на Донбассе: что даст такой режим региону

26 января Кабмин принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Луганской и Донецкой областей, согласно Кодексу гражданской защиты Украины. Как объяснил премьер Арсений Яценюк, цель данного шага – "полная координация деятельности всех органов власти для обеспечения безопасности граждан и гражданской защиты населения".

"Прошу не путать это с чрезвычайным положением или военным положением, которые вводятся решением парламента. Наше решение направлено на одно – все должны работать 24 часа в сутки семь дней в неделю", – отметил Яценюк.

При этом губернатор Донецкой области Александр Кихтенко подчеркнул, что введенный Кабмином режим чрезвычайной ситуации не предусматривает ограничения прав и свобод граждан. Данный режим больше направлен на то, чтобы органы власти привели свою деятельность в соответствие со сложившимися условиями. (Больше о правах и обязанностях граждан во время чрезвычайной ситуации можно прочесть, перейдя по ссылке.)

Опрошенные "Главредом" эксперты рассказали, что даст Донбассу режим чрезвычайной ситуации, достаточен ли он в нынешних условиях, или нужны были более жесткие меры со стороны руководства страны.

Директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран:

Вводя любое "особое положение", необходимо взвесить все плюсы и минусы этого шага. Военное положение, с одной стороны, даст возможность больше мобилизовать ресурсы, но с другой – создаст границу фронта по всей границе с Россией. Кроме того, в такой ситуации Украине будет крайне сложно получить международное финансирование. Поэтому мы вынуждены искать компромисс, чтобы быть способными и мобилизовать ресурсы, и не потерять возможность поддержки и финансирования из-за границы.

Думаю, что нынешнее решение о введении чрезвычайной ситуации в отдельных областях – это и есть та "золотая середина" и компромисс, который возможен в нынешних условиях.

Однако подчеркну, что введение любых чрезвычайных положений должно сопровождаться либерализацией экономики и созданием возможностей для инвестирования, чтобы наполнялся бюджет. Поэтому любое введение чрезвычайных ситуаций не значит чрезвычайных мер в экономике, которые бы ограничивали свободу предпринимательства.

Введение режима чрезвычайной ситуации, во-первых, даст возможность мобилизовать государственные органы власти, чтобы они оставались собранными 24 часа в сутки. Во-вторых, это даст возможность создавать администрации, общие с военными. В-третьих, это создаст необходимость для подготовки всех мер для введения военного положения.

Так что на данном этапе решение о введении чрезвычайной ситуации адекватно и необходимо, если оно будет сопровождаться либерализацией экономики и созданием должных условий для развития экономики.

Эксперт по проблемам международной безопасности, политолог Евгений Жеребецкий:

В нашей стране в законах прописан только правовой статус чрезвычайного и военного положения. Трудно понять, что такое "чрезвычайная ситуация"; ее можно назвать и критичной, и опасной. Складывается впечатление, что существуют какие-то подводные течения и тайные договоренности о том, чтобы не вводить военное положение, потому что это кому-то невыгодно. Как я подозреваю, политические и финансовые последствия введения ВП для нашей власти и бизнеса будут негативные. Поэтому у нас изобретается не понятно что.

Кроме того, введение любых чрезвычайных положений осуществляется в Украине согласно двум законам, где прописана четкая процедура: СНБО обращается к Президенту, он принимает решение о введении чрезвычайного положения, даже без консультаций с Верховной Радой, но в течение двух дней он должен обратиться к ВР, которая должна за это проголосовать. К чему изобретать велосипед о какой-то "опасной" или "чрезвычайной" ситуации? Так что в данном случае Кабинет министров, на мой взгляд, превышает полномочия. В свое время, когда Азаров заявил, что прекращаются переговоры с Евросоюзом о подписании ассоциации, он, таким образом, нарушил закон, поскольку премьер – это исполнительная власть. И сейчас происходит то же самое. Для чего это делается? Думаю, для того, чтобы просто "бросить кость" людям – мол, мы что-то делаем.

Для меня не понятно, почему не вводится военное положение на территории Донецкой и Луганской областей. Только через год военной агрессии оказывается, что Президент, СНБО, Верховная Рада и политики поняли, что Россия – агрессор, и требуют вести различные санкции против РФ, что и делают американские и немецкие фирмы, хоть и пищат, но они прекращают инвестировать в российские проекты и прекращают свою активность. Зато фабрика в Липецке, которой владеет наш Президент, почему-то преспокойно продолжает работать! Как это?

Возможно, это решение о введении "чрезвычайной ситуации" просто гениально, но пусть его введут в рамках действующего законодательства, согласно процедуре. Если нужно, можно инициировать внесение поправок в какой-то из законов. В противном случае, они нарываются на то, что их нынешние действия рано или поздно могут быть признаны незаконными.

Я допускаю, что практические последствия принятия данного решения могут быть прекрасными. А может – нет. Претензия к тому, что это решение принимается с превышением полномочий Кабмином. Поэтому это нужно привести в рамки правового поля, сделать легитимным. Впрочем, я считаю, что нужно вводить полноценное военное положение на территории двух областей со всеми последствиями.

Доктор политических наук, заведующий отделением этнополитики и внутреннеполитической безопасности Национального института стратегических исследований Максим Розумный:

На сегодняшний день решения о введении чрезвычайной ситуации достаточно. С одной стороны, это реальный шаг. То есть меры, которые предпринимаются правительством: установление пропускного режима, функционирование объектов прилежащих территорий к зоне АТО, экономические отношения с субъектами, находящимися на территориях, подконтрольных боевикам – все это требовало какого-то юридического оформления, которое и появилось с введением режима чрезвычайной ситуации на этих территориях.

С другой стороны, сохраняется элемент диалога с гражданским обществом в данном вопросе, потому что часть экспертов и активистов настаивали на введении военного положения. А чрезвычайная ситуация стала решением, предложенным взамен этому требованию о ВП, что, наверное, кого-то удовлетворит в данной ситуации.

Решает ли чрезвычайная ситуация какие-то проблемы? Введение военного положения не решило бы проблемы, поскольку существующие проблемы преимущественно лежат в политической и экономической плоскостях. Складывается впечатление, что военного решения проблемы востока Украины не проектирует себе ни российская, ни украинская сторона. А поэтому все, что там происходит, это элементы политического давления и попытка достичь согласия на более приемлемых условиях.

Что это нам даст? Соблюдение мер безопасности, установление особого режима работы органов исполнительной власти на территориях, прилежащих к зоне АТО, применение антитеррористических мер и мер гражданской обороны. Кроме того, думаю, можно ожидать определенных решений в экономическом блоке (к примеру, в вопросе поставок угля с Донбасса, а также электроэнергии, воды и газа на Донбасс).