МВД объявило в розыск бывшего нардепа-"регионала" Иванющенко

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск бизнесмена Юрия Иванющенко.

Об этом идет речь в информации, опубликованной на сайте МВД.

В соответствии с обнародованной информацией, Иванющенко пропал 15 декабря 2014 г.

Иванющенко подозревается в преступлениях, предусмотренных ч.5 ст. 191 КК Украины, которая называется "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", а ч. 5 предусматривает преступления, "совершенные в особо крупных размерах или организованной группой".

Иванющенко родом из Енакиево. Являлся депутатом Верховной Рады 6 и 7 созывов, членом фракции Партии регионов.

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении Иванющенко проводилась проверка о хищении государственного имущества.