Наемник из России о главаре ДНР Захарченко: ходячий мертвец, его свои похоронят, реально тупой

Главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко стоит за беспределом, творящимся на территориях, контролируемых боевиками в Донецкой области.

Об этом рассказал российский наемник, принимавший участие в боевых действиях на Донбассе, сообщает Сноб.

Российский наемник рассказал о беспределе в ДНР, который происходит под контролем "местного императора".

"Я думаю, это ходячий мертвец уже, потому что за его беспредел его скоро свои же и похоронят. Человек тупой, реально тупой. Масштаб, скажем, "республики" или страны — это не его. Дай человеку власть — и он покажет свою сущность. Сущность его не такая, как нам всем казалось.

Когда он встал у рычагов власти, тогда-то все и понеслось. Армия, из "Оплота" состоящая, — это, получается, его детище. "Оплот" состоит в основном из местных. Там есть хорошие люди, которые с благими намерениями бьются за свою землю, но тем не менее туда прет и всякое отребье, для того чтобы сколачивать бабки. Даже сейчас такое происходит, что, встречаясь на улице с человеком, не зная его, если заходит диалог насчет чего-либо и он говорит, что он из "Оплота", невольно рука тянется к предохранителю. Потому что неизвестно, что ожидать от этого человека: ты отвернешься — и он тебя застрелит, дабы забрать твое оружие, машину и деньги", - рассказал российский наемник.

Напомним, ранее сообщалось, что главарь боевиков Захарченко обещает ввести казнь.