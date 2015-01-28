Украина в суде докажет вину России в войне на Донбассе: не повторит ошибок Грузии

Украина будет добиваться решения международных судебных инстанций относительно вины России в развязывании войны на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на заседании Кабмина.

Об этом передает "Украинская правда".

Он отметил, что после обстрела Мариуполя на всех международных площадках продолжается обсуждение ситуации. Речь идет о СБ ООН, Постоянном совете ОБСЕ, Совете Европы, в четверг должно состояться внеочередное заседание глава МИД стран ЕС.

"Мы предоставили доказательства того, кто совершил этот террористический акт. Это выходит за рамки определения терроризма. Это преступление против человечности. И мы начали работу относительно того, каким образом, те, кто совершили это преступление должны закончить там, где должны, а именно в Гааге - Международном уголовном суде ", - сказал министр.

Он отметил, что МИД работает над тем, чтобы в рамках международных документов исчерпывающе доказать, что Россия нарушает свои международные обязательства, прежде всего международную Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма 1999 года.

Климкин отметил, что 22 января в Минске были проведены экспертные консультации, где Украина, по его словам, предоставила исчерпывающие доказательства того, что физические и юридические лица РФ спонсируют терроризм.

Министр подчеркнул, что такие консультации необходимы в соответствии с международным законодательством.

"Уверяю всех, у нас есть решимость дойти до конца, есть четкая юридическая база", - отметил Климкин.

"Мы не повторим ошибок наших друзей и партнеров, прежде всего Грузии, которая сразу подала дело в Международный суд ООН, и это представление было отклонено по формальным признакам и причинам", - заверил глава МИД.

"Мы докажем вину российской стороны и получим соответствующие решения международных инстанций", - сказал он.

В свою очередь премьер Арсений Яценюк напомнил, что Украина уже подала 2 иска против России в Европейский суд по правам человека.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию по Украине: Россия должна прекратить поддерживать террористов.