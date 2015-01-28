Волонтер объяснил, почему боевики издеваются над пленными и ведут ожесточенные атаки

28 января 2015, 14:38

Доник убежден, что причина многих из последних событий на Донбассе - только одна.

Работа волонтера на Донбассе, фото Романа Доника

По мнению известного украинского волонтера Романа Доника, последние действия боевиков на Донбассе, которые ожесточенно атакуют позиции украинской армии, издеваются над пленными, главной целью имеют срыв мобилизации в стране.

Об этом он написал в своем Facebook.

"О мобилизации. В некотором роде. Я очень надеюсь, что все понимают – все, что происходит на фронте в последние недели, это многозадачные действия. Кроме чисто стратегических, одна из задач противника сегодня – это срыв мобилизации", - уверен волонтер.

Доник также добавил, что именно поэтому "были предприняты ожесточенные попытки одержать именно резонансные победы. И своих людей они на это не жалеют".

"Так, например, пару дней назад в районе аэропорта была попытка флангового удара. Но атаковали не бойцы "сомали" и "востока" - батальонов, бойцы которых воюют там долго и знают каждую высоту, прекрасно ориентируются на местности, - отказались. Они знали, что атаки бессмысленны, поэтому просто отошли, послав подальше свое руководство. Жизнь дороже", - отметил он.

По мнению волонтера, боевикам поступил "приказ от московитов – "любой ценой". Вместо отказавшихся боевиков, атаки проводились так называемой 1 славянской бригадой. Формированием свежим, не слаженным и не знакомым с местностью. Первая операция оказалась не очень успешной. Как минимум 70 двухсотых из свежеприбывших "славян".

"Но кроме прямых боевых действий, ведется идеологическая война. Диверсии в мозгах, они страшнее, чем взорванный мост или гора строительного мусора на месте терминала.
Последние дни появилось очень много сюжетов и вбросов, которые имеют цель – запугать призывников и их родителей, сделать все, чтоб показать, как нынешние солдаты разочарованы.
Особенное внимание уделяется теме пленных и раненых", - подчеркнул он.

Доник напомнил, что основная линия этой войны: "пленных не меняют. Раненым не помогают. Всех бросили. Правительство плохое, так будет с каждым. Спасайтесь и спасайте своих детей.
Сейчас готовится новый вброс. Теперь с родственниками пленных. Для этих целей, последние 5 дней, массово появились обращения от якобы пленных, которым нужна помощь. Многим родственникам пленных звонили и предлагали приехать в Донецк, забрать своих ребят. Многих волонтеров заманивали на территорию Донецка".

"У нас есть информация, что как минимум два человека поехавшие в Донецк уже взяты в заложники. Скорее всего, они будут запугиваться и шантажироваться, для того, чтоб записали их обращение на видео. Суть обращений, скорее всего, будет та же – правительство кинуло своих солдат. Используют как пушечное мясо, а потом предают и так далее. Я хочу напомнить, что уже несколько дней, мы объединили усилия с Dana Yarovaya и пытаемся не допустить завлечения наших людей на территорию, неконтролируемую нашими силовиками.

К сожалению, нам не удалось "достучаться" до многих. Сейчас, кроме пленных солдат, уже есть и захваченные заложники из числа их родственников.

Я прошу поверить на слово. Я не могу отвечать на 100% за все СБУ, Генштаб, Минобороны и прочие структуры. Но там есть люди, которые сутками работают над освобождением пленных.
Кроме этого, масса волонтеров и несколько организаций переговорщиков тоже постоянно работают. Никого не забыли, никого не бросили.

А чтоб не погружаться в атмосферу истеричной депрессии, предлагаю помочь армии и раненым)", - резюмировал он.

Напомним, последние недели на Донбассе боевики значительно активизировали обстрелы и штурмы позиций украинских войск.

Больше о событиях в зоне АТО смотрите в спецтеме "Главреда".

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