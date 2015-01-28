Волонтер объяснил, почему боевики издеваются над пленными и ведут ожесточенные атаки

По мнению известного украинского волонтера Романа Доника, последние действия боевиков на Донбассе, которые ожесточенно атакуют позиции украинской армии, издеваются над пленными, главной целью имеют срыв мобилизации в стране.

Об этом он написал в своем Facebook.

"О мобилизации. В некотором роде. Я очень надеюсь, что все понимают – все, что происходит на фронте в последние недели, это многозадачные действия. Кроме чисто стратегических, одна из задач противника сегодня – это срыв мобилизации", - уверен волонтер.

Доник также добавил, что именно поэтому "были предприняты ожесточенные попытки одержать именно резонансные победы. И своих людей они на это не жалеют".

"Так, например, пару дней назад в районе аэропорта была попытка флангового удара. Но атаковали не бойцы "сомали" и "востока" - батальонов, бойцы которых воюют там долго и знают каждую высоту, прекрасно ориентируются на местности, - отказались. Они знали, что атаки бессмысленны, поэтому просто отошли, послав подальше свое руководство. Жизнь дороже", - отметил он.

По мнению волонтера, боевикам поступил "приказ от московитов – "любой ценой". Вместо отказавшихся боевиков, атаки проводились так называемой 1 славянской бригадой. Формированием свежим, не слаженным и не знакомым с местностью. Первая операция оказалась не очень успешной. Как минимум 70 двухсотых из свежеприбывших "славян".

"Но кроме прямых боевых действий, ведется идеологическая война. Диверсии в мозгах, они страшнее, чем взорванный мост или гора строительного мусора на месте терминала.

Последние дни появилось очень много сюжетов и вбросов, которые имеют цель – запугать призывников и их родителей, сделать все, чтоб показать, как нынешние солдаты разочарованы.

Особенное внимание уделяется теме пленных и раненых", - подчеркнул он.

Доник напомнил, что основная линия этой войны: "пленных не меняют. Раненым не помогают. Всех бросили. Правительство плохое, так будет с каждым. Спасайтесь и спасайте своих детей.

Сейчас готовится новый вброс. Теперь с родственниками пленных. Для этих целей, последние 5 дней, массово появились обращения от якобы пленных, которым нужна помощь. Многим родственникам пленных звонили и предлагали приехать в Донецк, забрать своих ребят. Многих волонтеров заманивали на территорию Донецка".

"У нас есть информация, что как минимум два человека поехавшие в Донецк уже взяты в заложники. Скорее всего, они будут запугиваться и шантажироваться, для того, чтоб записали их обращение на видео. Суть обращений, скорее всего, будет та же – правительство кинуло своих солдат. Используют как пушечное мясо, а потом предают и так далее. Я хочу напомнить, что уже несколько дней, мы объединили усилия с Dana Yarovaya и пытаемся не допустить завлечения наших людей на территорию, неконтролируемую нашими силовиками.

К сожалению, нам не удалось "достучаться" до многих. Сейчас, кроме пленных солдат, уже есть и захваченные заложники из числа их родственников.

Я прошу поверить на слово. Я не могу отвечать на 100% за все СБУ, Генштаб, Минобороны и прочие структуры. Но там есть люди, которые сутками работают над освобождением пленных.

Кроме этого, масса волонтеров и несколько организаций переговорщиков тоже постоянно работают. Никого не забыли, никого не бросили.

А чтоб не погружаться в атмосферу истеричной депрессии, предлагаю помочь армии и раненым)", - резюмировал он.

Напомним, последние недели на Донбассе боевики значительно активизировали обстрелы и штурмы позиций украинских войск.

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