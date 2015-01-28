ЕС хочет продлить санкции против агрессивной России: ситуация ухудшилась

Евросоюз хочет продлить санкции против России, которые были введенные из-за ее агрессии в отношении Украины, а также подготовит варианты их ужесточения и расширенный "черный список".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные проекта резолюции по итогам встречи министров иностранных дел ЕС.

В то же время агентство уточнило, что ограничительные меры могут действовать до сентября текущего года.

"В свете ухудшения ситуации Совет согласился продлить до сентября 2015 года ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, угрожающих или причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в документе.

Обратим внимание, что министры поручат исполнительным органам ЕС в течение недели подготовить расширенный санкционный список россиян и начать подготовку "дальнейших ограничительных мер" против РФ и других ответных действий на случай изменения ситуации.

"Министры соберутся на экстренную встречу в четверг готовить саммит Евросоюза 12 февраля в ответ на возобновление боев на востоке Украины", - добавили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести запрет на поставки в Россию некоторых видов оборудования, в том числе для газовой отрасли.