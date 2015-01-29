СБУ создала полную базу террористов ДНР: используют российское оружие и криминалитет

Служба безопасности Украины документирует все факты преступлений против человечности, совершенных на территории Украины российско-террористическими группировками. Спецслужбы создали полную базу данных всех террористов так называемой ДНР.

Об этом сообщил глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире 5 канала.

"В СБУ создана полная база данных всех террористов и правонарушителей, которые совершают преступления в составе террористической организации ДНР.

Все их фотокарточки: Симферополь, Таганрог, другие города и Украины, и России. Эти люди должны четко понимать, что те, кто не совершил преступление, должны срочно остановиться. А те, что хоть раз сделали преступление против человечности, убили мирного украинского человека – наказания им не минуть", – отметил Наливайченко.

"Мы сейчас документируем все эти преступления в рамках уголовного производства, преступлений против человечности, которые совершаются на нашей территории российскими военными, террористами, которых поддерживает, финансирует и поставляет реактивное оружие Россия, и криминалитетом", - сказал он.

По его словам, российские военные используют криминалитет в качестве щита. "Они (представители криминалитета. – Ред.) совершают преступления, расстреливают, за их спинами работает российская артиллерия, российские регулярные войска", – отметил Наливайченко.

Как известно, Рада приняла правительственный законопроект о признании организаций террористическими в первом чтении с изменениями, в котором предлагается определить судебную инстанцию, а также субъекты, которые имеют право признавать организации террористическими.