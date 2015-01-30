Россия мощное государство, но не сможет командовать крымскими татарами - Чубаров

Россия "очень мощное и циничное государство", но оно не сможет командовать крымскими татарами.

Об этом заявил руководитель крымского Меджлиса Рефат Чубаров в интервью "Украинской правде".

"Россия очень мощное и циничное государство. И оно принесет много дезорганизации внутрь нашего сообщества. Но бесспорно одно: никому не удастся купить крымских татар. Народ, возвратившийся на свою Родину, останется преданным своей земле, как сохранял эту верность долгие годы борьбы в изгнании", - отметил политик.

"В июне 1991 года мы собрали Курултай крымскотатарского народа, над подготовкой которого работали больше года. Это идея, которая охватила всех крымских татар в советское время.

За 23 года система национального самоуправления крымских татар, состоящая из выборных Курултая, Меджлиса, местных меджлисов, вошла в сознание каждого татарина. Делегаты всех этих органов избираются самими крымскими татарами и этим определена мера ответственности каждого из них...Поэтому если кто-то думает, что переформатировав Курултай и Меджлис теми людьми, которых Россия взяла себе на услужение, они смогут командовать крымскими татарами, то это такая же ошибка, которая была уже у многих правящих политических сил", - сказал он.

"За 11 месяцев оккупации многие жители Крыма, и в первую очередь - крымские татары ощутили на себе все "прелести", привнесенные Россией на крымскую землю.

По сути, Крымом сегодня правят силовые структуры России – ФСБ, МВД, Следственный комитет, опирающиеся на широкую сеть явных и скрытых агентов, как прибывших из самой России, так и из числа местных украинофобов.

Все "управление" Крымом осуществляется через систему запретов и репрессий, применяемых против тех, кто выражает несогласие с этими запретами.

Очевидно, что в таких условиях Меджлис на территории Крыма не может осуществлять свою деятельность во всех тех формах и проявлениях, которые были раньше. Если же проанализировать прошедшие 11 месяцев с момента оккупации Крыма, никто, кроме Меджлиса, не провел ни одного массового мероприятия, направленного против незаконных действий фактической власти.

Но постоянно подвергать людей массированным преследованиям, в том числе неподъемным штрафам и уголовным преследованиям, не оправданно. Нужно учитывать, что по нынешним крымским законам за это могут лишить свободы на пять лет", - отметил Чубаров.

Напомним, ранее один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары требуют перекрыть поставки электроэнергии и продуктов на оккупированный полуостров.