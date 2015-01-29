Турчинов назвал обстрел Мариуполя "демонстративным фашизмом": Путин предстанет перед судом

Секретарь СНБО Александр Турчинов назвал осуществленный боевиками обстрел города Мариуполь Донецкой области "демонстративным фашизмом".

Об этом он заявил в эфире "5 канала", пишет Еспресо.TV.

"Город надежно укреплен, особенно с востока, где постоянно происходили попытки прорыва", - отметил Турчинов.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что "ни одна эта попытка не получила положительный для врага результат, более того - они несли достаточно серьезные потери".

Также он сказал, что обстреливание врагом системой залпового огня мирного города, чтобы посеять панику и попытаться путем психологического давления на население сломать оборону, - это "демонстративный фашизм, демонстративное преступление против человечества".

"Результат будет один - ответственность Путина (президент РФ Владимир Путин - ред.) и его окружения на скамьях подсудимых", - заверил Турчинов.

Напомним, ранее сообщалось, что террористы сознательно обстреляли из "Градов" жилые кварталы Мариуполя, а после трагедии срочно спрятали реактивные системы от наблюдателей ОБСЕ и вывезли обратно в РФ.