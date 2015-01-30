Если бы не санкции Запада, Россия уничтожила бы независимость Украины - Бжезинский

Если бы не санкции Евросоюза и США, Россия была бы полностью свободна ликвидировать независимость Украины и угрожать другим государствам Европы, особенно странам Балтии.

Такое мнение выразил известный политолог и советник нескольких президентов США Збигнев Бжезинский, сообщает Украинская правда со ссылкой на Onet.pl.

"Если бы не было никаких санкций, то у России были бы развязаны руки уничтожить независимость Украины", - сказал он.

"А если бы так произошло, то есть очень большие шансы, что она повторила бы такой же сценарий в других странах, особенно в странах Балтии", - добавил Бжезинский.

По его словам, сейчас на кону стоит стабильность Европы, неприкосновенность границ, и право каждого государства на свободный выбор.

Напомним, ЕС решил продлить на шесть месяцев санкции в отношении России, которые были введены в марте прошлого года в связи с аннексией Крыма, а также расширить черный список.

Как известно ранее Бжезинский предупреждал, что президент РФ Владимир Путин может готовить захват военными силами восточных областей Украины.