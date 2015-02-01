Посол США назвал главное оружие Украины в борьбе с Путиным

Делом национального выживания для Украины являются реформы, а их проведение - мощнейшее оружие сопротивления Владимиру Путину.

Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт, передает ZN.UA.

"Торможение реформ в первые 11 месяцев после революции породило фрустрацию. Для меня очевидно, что их проведение – это требование украинского гражданского общества и простых граждан. А также – мощнейшее оружие сопротивления Владимиру Путину", - подчеркнул он.

Также посол добавил, что Россия воюет против Украины, которая "реформируется, искореняет коррупцию, движется в направлении европейских структур, внедряет европейские реформы".

"Но сегодня я абсолютно уверен: если вы продолжите вести дела так, как они шли до этого, или если политические и бизнес элиты будут пытаться организовать свое взаимодействие так, как это делалось обычно, тогда возникнет вопрос: "Выживет ли Украина?" Это вопрос жизни и смерти ", - подчеркнул Пайетт.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил о введении "Стратегии-2020", которая предусматривает коренное изменение нашей страны.