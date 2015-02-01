Боевики и Россия отказались принимать Минские соглашения - шведский дипломат

Боевики ДНР и ЛНР, а также их покровители в России отказались воспринимать Минские соглашения.

Об этом заявил бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт в своем Твиттере.

"Сепаратисты больше не воспринимают соглашения, подписанные в Минске. Это стало ясно из доклада ОБСЕ. А за ними – Москва", - отметил он.

Напомним, представители ОБСЕ после встречи в Минске заявили, что "переговорщики" боевиков были не в состоянии обсуждать предложения Трехсторонней контактной группы.

Вместо этого они призывали к пересмотру предыдущих договоренностей и угрожали масштабной войной.

Украинский представитель Леонид Кучма, в свою очередь заявил, что консультации были сорваны неявкой подписантов минских документов Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, а также ультимативными заявлениями их представителей Дениса Пушилина и Владислава Дейнего.