Боевики и Россия отказались принимать Минские соглашения - шведский дипломат

Поведение посланников ДНР и ЛНР в Минске показало, что они не собираются воспринимать договоренности.
Боевики ДНР и ЛНР, а также их покровители в России отказались воспринимать Минские соглашения.
Об этом заявил бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт в своем Твиттере.
"Сепаратисты больше не воспринимают соглашения, подписанные в Минске. Это стало ясно из доклада ОБСЕ. А за ними – Москва", - отметил он.
Напомним, представители ОБСЕ после встречи в Минске заявили, что "переговорщики" боевиков были не в состоянии обсуждать предложения Трехсторонней контактной группы.
Вместо этого они призывали к пересмотру предыдущих договоренностей и угрожали масштабной войной.
Украинский представитель Леонид Кучма, в свою очередь заявил, что консультации были сорваны неявкой подписантов минских документов Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, а также ультимативными заявлениями их представителей Дениса Пушилина и Владислава Дейнего.