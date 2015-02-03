Проблему Донбасса можно решить только силой и оружием – военный эксперт

Возможности решить конфликт в Донбассе дипломатическим средствами на данный момент исчерпаны.

В этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил в интервью белорусскому "Радыё Свабода".

В прошлую субботу в Минске состоялась очередная встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Встреча завершилась безрезультатно, а ОБСЕ обвинила в срыве минских переговоров сепаратистов, которые "даже не были готовы обсуждать реализацию режима прекращения огня".

Тымчук подчеркивает, что с самого начала минского процесса, с сентября 2014 года, считал все договоры "филькина грамотой", за которой ничего не стоит: "Любые переговоры и какой-либо мирный диалог возможны только при одном условии: когда Российская Федерация признает свою ответственность за события на Донбассе. Тогда мы будем понимать, какие гарантии могут давать стороны переговоров. Теперь даже во время этих сорванных переговоров начинались банальные склоки: мол, не того прислали из Киева, нужен Порошенко".

"Но тут вопрос: почему Украина должна посылать какого-то точно уполномоченного представителя, если статус самих представителей ДНР и ЛНР, как и статус этих организаций, абсолютно непонятен? Если идет речь о каких-то гарантиях, то обе стороны должны признавать свою ответственность - и Украина, и Россия, без чего эти события не могут происходить. На данный момент, к сожалению, мы не видим никакой возможности решать вопрос войны на Донбассе в дипломатическом поле. Соответственно, остается только вариант вооруженного противостояния и силового решения вопроса", - убежден военный эксперт.

В то же время, по словам Тымчука, Президент Петр Порошенко самым хочет доказать Западу, что Украина стремится в первую очередь мирным путем решить конфликт на Донбассе.

"И это понятно: если бы мы делали ставку на силовое решение проблемы (что объективно является единственным выходом), то Европа и США вряд ли нас бы так поддерживали, как сегодня", - отмечает он.

По мнению Тымчука, сегодняшние цели Кремля на Донбассе абсолютно очевидны: максимально расширить территорию, которую контролируют боевики ДНР и ЛНР, с последующим замораживанием конфликта, как в Приднестровье.

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