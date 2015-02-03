Бегство боевиков и "казачков" из-под Углегорска останавливали заградотряды российских "полицаев"

В рядах боевиков началась паника и массовое самовольное бегство из незаконных банформирований.
Заградительные отряды дивизии внутренних войск МВД Российской Федерации имени Дзержинского не позволяли пророссийским террористам отступать из Углегорска.
Заградительные отряды дивизии внутренних войск МВД Российской Федерации имени Дзержинского не позволяли пророссийским террористам отступать из Углегорска.
Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"По оперативным данным, отступление боевиков из Углегорска сдерживали заградительные отряды дивизии внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации имени Дзержинского", - уточнил Лысенко.
По его информации, "в результате успешных действий ВС Украины в ответ на обстрелы и наступления группировок боевиков и ВС РФ вблизи н.п. Попасной, Дебальцево, Углегорска и других н.п. зафиксированы значительные потери среди боевиков так называемых ДНР и ЛНР, "казаков", российских наемников и военнослужащих, а также вражеской военной техники", - отметил Лысенко.
Из-за этого в рядах противника сил АТО началась паника и массовое самовольное бегство из незаконных вооруженных формирований.
Напомним, ранее блогер Олег Ярчук писал, что после обстрела ульяновских десантников в Углегорске остановить их смогли только заградотряды МВД РФ им. Дзержинского – одна из элитных частей, которая занимается обеспечением безопасности российской столицы.