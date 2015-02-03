Бегство боевиков и "казачков" из-под Углегорска останавливали заградотряды российских "полицаев"

Заградительные отряды дивизии внутренних войск МВД Российской Федерации имени Дзержинского не позволяли пророссийским террористам отступать из Углегорска.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"По оперативным данным, отступление боевиков из Углегорска сдерживали заградительные отряды дивизии внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации имени Дзержинского", - уточнил Лысенко.

По его информации, "в результате успешных действий ВС Украины в ответ на обстрелы и наступления группировок боевиков и ВС РФ вблизи н.п. Попасной, Дебальцево, Углегорска и других н.п. зафиксированы значительные потери среди боевиков так называемых ДНР и ЛНР, "казаков", российских наемников и военнослужащих, а также вражеской военной техники", - отметил Лысенко.

Из-за этого в рядах противника сил АТО началась паника и массовое самовольное бегство из незаконных вооруженных формирований.

Напомним, ранее блогер Олег Ярчук писал, что после обстрела ульяновских десантников в Углегорске остановить их смогли только заградотряды МВД РФ им. Дзержинского – одна из элитных частей, которая занимается обеспечением безопасности российской столицы.