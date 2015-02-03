В штабе АТО назвали город, который хотят захватить боевики

Во вторник днем, 3 февраля, в зоне АТО на Донбассе террористы 73 раза обстреляли позиции украинских войск и мирные населенные пункты.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

"Наблюдая тенденцию обстрелов, можно сделать вывод, что террористы сконцентрировали усилия именно на захвате Дебальцево", - подчеркнули в ведомстве.

По данным силовиков, на Дебальцевском направлении боевики вели огонь из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, танков и стрелкового оружия.

В частности, под обстрелы попали Дебальцево, Коммуна, Луганское, Редкодуб, Миус, Троицкое, Чернухино, Санжаровка, Золотое, Попасная, Новоорловка и Кумшацкое.

"…в районе Коммуны и Чернухино состоялись боевые столкновения террористов с украинскими военными, а в районе Фащевка - бой с применением танков и пехотных подразделений", - отмечается в сообщении.

Обратим внимание, что на Донецком направлении боевики 23 раза обстреливали наши позиции из минометов и артиллерии, на Луганском - 12, а на Мариупольском - три раза.

Напомним, ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что в результате боев на востоке Украины погибли 5 тыс. 358 человек, а еще 12 тыс. 235 - получили ранения.