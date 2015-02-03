Филарет попросит у США оружие для Украины

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет во время визита в Вашингтон проведет встречи с представителями властей страны, в ходе которых будет говорить о помощи США нашей стране, в том числе, оружием.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в посольстве Украины в американской столице, пишет Укринформ.

"Мы с Владыкой Епифанием приехали на молитвенный завтрак, который ежегодно проводит президент США (Барак Обама - ред.), для того чтобы помолиться вместе за мир и покой в мире", - отметил патриарх.

"…с другой стороны, пообщаться и напомнить, что мы просим Соединенные Штаты до конца выполнить обязательства гаранта, то есть помочь Украине защитить свою территорию", - добавил Филарет.

При этом он напомнил, что Украина в свое время доказала миролюбие, когда в 1994 году отдала весь потенциал ядерного оружия (был третьим по объемам в мире). Тогда был подписан Будапештский меморандум, гарантами безопасности нашей страны выступили США, Британия и Россия.

"Если Будапештский меморандум не будет соблюден, доверие к международным договорам в мире будет потеряно", - подчеркнул патриарх.

Также Филарет подтвердил, что будет говорить о необходимости предоставления украинским войскам современных видов оборонного оружия.

"Мы можем и сами (в будущем - ред.) выпускать вооружение, но сейчас мы просим помочь нам защитить свою территориальную целостность", - сообщил он, заявив, что духа украинским военным на передовой не занимать.

Обратим внимание, что в ходе своего визита Филарет проведет встречи в Конгрессе, Государственном департаменте США, в ходе которых он будет говорить о поддержке Украины. Патриарх планирует вернуться в нашу страну 6 февраля.

Напомним, ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Евросоюзу и США необходимо прислушаться к мнению бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, сенатора Джона Маккейна и оказать Украине военную помощь.