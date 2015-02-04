Первое интервью Азарова после бегства: Януковича сильно судить не надо, а новая власть нелегитимна

После года молчания бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что происходило в Украине год назад и как эти события повлияли на жизнь страны.

По его словам, он не может вернуться в Украину, так как против него там возбудили уголовные дела, рассказал он на пресс-конференции в Комсомольской правде.

"Я не вернусь, пока этот режим на Украине будет у власти. Но на штыках вечно не усидишь и эти люди, думаю, скоро оттуда уйдут", - сказал он.

Он считает, что новая украинская власть – нелегитимна. Пришла она, по словам политика, путем вооруженного переворота, а их действия сопровождаются чудовищными преступлениями.

"Сравните только, что они сделали? Ничего доброго, вот в чем беда. Необходимо в стране создать временное техническое правительство. А помочь в этом должны Германия, Россия, США", - сказал он.

Сейчас нужно, по словам Азарова сесть за стол переговоров, срочно остановить войну, выработать конституцию и провести действительно свободные и демократические выборы.

Азаров считает, что в стране нужно принимать новое конституционное устройство. Новая власть, по его словам, не способна остановить кровопролитие. Беда в том, что они заинтересованы в войне.

"В стране полностью разрушено правовое поле. Меня обвиняют в незаконном финансировании госбюджета. Как такое может быть? Те, кто дорвались сейчас до власти – ничего хорошего Украине не принесли, и не принесут. Украину спасет федерализация", - отметил он.

Он также отметил, что не хотел бы быть судьей беглому президенту Виктору Януковичу.

"Я не могу его осуждать. Пусть каждый поставит себя на его место. У него сил не было уже давить восстание и сильно судить его за это не надо", - сказал он.

Отношений с Януковичем Азаров сейчас не поддерживает, так как в последние полтора года у них сложились натянутые отношения.

Азаров ранее заявлял, что "группа Тимошенко-Турчинова" хотела реализовать "румынский сценарий" в Украине еще в 2004 году.