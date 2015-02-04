"Страшилка" от Азарова: сравнил Януковича с Каддафи — кровавый тиран подлежал уничтожению

Экс-премьер Николай Азаров попытался отбелить беглого президента Виктора Януковича, сравнив с погибшим ливийским диктатором Муаммаром Каддафи и представив в качестве невинной жертвы, а не виновника расстрела 130 человек на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом он рассказал в комментарии пропагандистскому российскому изданию Life News.

"Я думаю, что изначально у США была запущена тактика поэтапного выдавливания Януковича из власти. На первом этапе у них была задача убрать правительство — надо было выбить из-под президента страны фундамент, и они этого добились, создав на тот момент правительство национального единства", — рассказал Азаров.

"О каком национальном единстве тогда шла речь? В центре Киева на Майдане митинговали тогда 200 тысяч человек, но это не 45 миллионов украинцев — у всех на тот момент было разное отношение к ситуации, но мнения остальных почему-то не спросили", — продолжал возмущаться экс-премьер, забыв, что проплаченные регионалами митинги собирали в десятки раз меньше сторонников тогдашней власти.

По мнению Азарова, пока некие силы втягивали Януковича в переговорный процесс, на улице готовились к настоящему захвату власти, а в отношении президента должен был реализоваться "ливийский сценарий".

"Виктора Януковича удалось втянуть в переговоры, в процессе которых в этот момент к вооруженному захвату власти на улице готовились боевики. Он знал об этом, ему о ситуации каждый день докладывали из СБУ. Но как только он задумывался о том, что ему надо что-то предпринять, его постоянно окрикивали. Ему говорили — ни в коем случае не стоит применять силу", – пытается отбелить патрона экс-премьер, проигнорировав тот факт, что Путин убеждал Януковича "мощно ударить" по Майдану.

"И пока он ничего не предпринимал, была подготовлена операция по расстрелу людей на Майдане, – говорит Азаров, умолчав о роли подконтрольных Януковичу силовиков. – Весь мир и Украина ужаснулись, когда свыше 130 человек были расстреляны. На этом фоне у Януковича просто опустились руки, а у тех, кто задумывал переворот, руки были развязаны — кровавый тиран подлежит уничтожению. Именно тогда и были сформированы группы по реализации ливийского варианта развития событий — Янукович должен был погибнуть как Каддафи.

"Я уверен, что все, кто виновен в этом злодеянии, обязательно понесут наказание", – подытожил Азаров.

Напомним, что Азаров заявил, что Януковича сильно судить не надо, а новая власть нелегитимна.

Фото: Facebook Дмитрия Ларина