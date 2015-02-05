В Украину по загранпаспорту: что даст ужесточение правил въезда для россиян?

По решению украинского правительства граждане Российской Федерации с 1 марта будут въезжать на территорию нашей страны только по загранпаспортам. По словам премьера Арсения Яценюка, такой шаг позволит существенно усилить контроль на границе и обеспечить национальную безопасность. Кроме того, глава правительства напомнил, что президент РФ Владимир Путин "просил перейти на пересечение государственной границы исключительно по заграничным паспортам".

Реакция российской стороны не заставила себя долго ждать. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена сделать для Украины исключение и сохранить въезд в страну по внутренним паспортам.

Как известно, ранее Путин предложил увеличить для украинцев призывного возраста срок пребывания в России, объясняя это тем, что те, кто у нас уклоняется от мобилизации, стараются приехать в РФ, чтобы пересидеть там некоторое время.

Эксперты рассказали "Главреду", что на самом деле даст введение ужесточение правил въезда в Украину для россиян, а также поможет ли это существенно увеличить контроль над границей.

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

Данное решение правительства позволяет существенно усилить контроль на украинско-российской границе, но только в комплексе с другими мерами. Это был вполне логичный шаг в нынешних условиях, поскольку он несколько упростит работу определенных служб — с заграничными паспортами легче работать, чем с местными. Так что с этой точки зрения, это был вполне закономерный шаг, который усложнит процесс попадания в Украину различных сомнительных элементов. Система загранпаспортов через Пограничную службу дает возможность более тщательно контролировать передвижения людей, вести учет и т.д.

Но говорить, что такая мера станет гарантией безопасности, нельзя. Потому что сама по себе она не в состоянии обеспечить такую безопасность, но в комплексе с другими мерами — может. Это неизбежный шаг, который рано или поздно был бы сделан.

Кроме того, это еще один показатель того, что мы постепенно выходим из так называемого постсоветского пространства.

Россия уже заявила, что такое решение украинского правительства принято не только для того, чтобы сделать невозможным попадание россиян в Украину, сколько для того, чтобы наши люди не выезжали в РФ. Но на самом деле это не совсем так. Россия не скрывает и призывает: те украинцы, которые хотят избежать мобилизации, могут приезжать в Россию — ворота открыты. Но думаю, что все-таки причина такого решения с нашей стороны — не в этом. Россияне говорят, что якобы мы их провоцировали на симметричную реакцию, то есть, чтобы въезд для украинцев в РФ также усложнился необходимостью предъявления загранпаспорта. Но это не так.

Заявления, которые делаются российской стороной, как всегда, не совсем правдивы. Например, представители Российской миграционной службы заявляли, что якобы сейчас в России находится более миллиона украинцев призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации. Но информация этой же службы говорит о том, что львиная доля этого миллиона украинцев, которые пребывают в России — это люди из восточных областей Украины.

Но те украинцы, которые питают иллюзию, что уехав из Украины, тем самым решат свои проблемы, на самом деле вместо одних получат другие: проблемы с российской полицией, российскими миграционными службами. Им нужно готовить деньги для различных взяток.

Кроме того, я не исключаю такой хитрости, как мобилизация украинцев, которые пребывают в России, для службы в вооруженных отрядах сепаратистских "республик". Потому им следует лишний раз подумать, прежде чем ехать в РФ.

На самом деле, заявления россиян — типичные пропагандистские заявления, не больше, и именно так их следует воспринимать.

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов:

В результате данного решения, безусловно, сократится объем перемещения россиян в Украину. Но предыстория такова, что сначала российская сторона заговорила о том, что въезд в РФ будет по загранпаспортам. Это решение должно было вступить в силу в начале 2015 года, но позже было отложено.

Мотивация украинской стороны сейчас такова, чтобы россияне меньше ездили в Украину в случае каких-то беспорядков в восточных и южных областях. А также чтобы, в общем, сократить поток россиян, едущих в Украину, с целью уменьшения количества сомнительных лиц. Как известно, когда были беспорядки в Донецке, Харькове, украинская погранслужба говорила, что увеличился поток, и россияне заезжали на нашу территорию автобусами. На сегодняшний день мы не видим такого потока.

Что же касается разведчиков и диверсантов, то они, несмотря ни на что, будут обеспечены всеми необходимыми документами, в том числе сменными паспортами (то есть они смогут въезжать по одному паспорту, а потом перемещаться по другим документам). Потому я не вижу предпосылок, чтобы этот шаг привел к более жесткому контролю на границе.

Думаю, что сейчас речь идет об определенных шагах, которые могут рассматриваться, как ограничения взаимоотношений с Россией.

Некоторые российские деятели говорят о том, что из тех, кто в Украине избегает мобилизации и бежит в Россию, нужно формировать добровольческие батальоны для "освобождения Украины от фашистской хунты". Приблизительно такой же расчет был во время аннексии Крыма, когда украинские военные переходили на сторону России и потом под российскими флагами входили на территорию восточных областей из Крыма.

Безусловно, российская сторона будет делать все, чтобы усложнить украинскому правительству проведение мобилизации, в том числе с этой целью она облегчает режим въезда и пребывания на территории России для украинцев. Возможно, в России улучшат и условия для тех, кто из Украины ездит туда работать, чтобы увеличить поток трудовых мигрантов и ослабить потенциальную мобилизационную базу у нас.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала:

Нам нужно было не только сделать въезд россиянам по загранпаспортам в Украину, но и визовый режим ввести. В любом случае, если мы хотим иметь безвизовый режим с Евросоюзом, нам нужно вводить визы с Российской Федерацией. Потому нынешнее решение правительства я могу рассматривать, как первый шаг именно к введению виз с РФ. Считаю, что это — шаг в правильном направлении, причем его нужно было делать даже раньше.

Еще в марте 2014 года, после событий в Крыму, я неоднократно говорил, что Украина должна разорвать дипломатические отношения с Россией, что сделало бы невозможным свободное передвижение граждан враждебно настроенной по отношению к нам страны. Нынешнее решение, на мой взгляд, совершенно правильное, но недостаточное. Нам постепенно следует двигаться к введению визового режима с РФ. Потому что если у нас будет безвизовый режим с ЕС, то у нас не может быть одновременно он и с Россией.

Безусловно, это даст возможность препятствовать попаданию на нашу территорию различных сомнительных людей из России. Поскольку граждане будут ставиться на учет, будет контролироваться их пребывание. Эта ситуация будет лучше, по сравнению с нынешней. Но, опять-таки, делать это нужно было намного раньше.

В нынешней ситуации и в ближайшие годы нам нужно меньше обращать внимания на то, что говорят в России о том, что мы должны делать в своей собственной стране. А лучше — вообще не обращать внимания, а делать свое дело. То же касается и реакции России на это решение украинского правительства.

Слова россиян о том, что украинцы бегут в Россию, чтобы избежать мобилизации — это пропагандистский ход. Да, у нас есть некоторые проблемы с мобилизацией. И чтобы она была такой же, как в начале этой военной кампании, власти нужно предпринять ряд мер.

Кроме того, мобилизация, направленная на то, чтобы просто держать глухую оборону, когда противник по нам все время лупит, не особо внушает людям оптимизма и желания служить. Должна быть озвучена какая-то конкретная цель — для чего все это делается. Власти нужно четко артикулировать, что в этой войне наши воины защищают и сегодняшний день, родителей и дедов, и завтрашний день. Такая государственная информационная политика сейчас отсутствует. Просто глухая оборона не ведет к укреплению морально-психологического духа солдат. Солдаты от обороны должны переходить к каким-то наступательным действиям. К примеру, если поставить какого-то сильного боксера, который будет только защищаться, пока люди будут бить его в течение недели-двух, рано или поздно упадет. Наша ситуация напоминает мне этот пример.

Должна быть также мотивация, чтобы люди добровольно шли служить. Это касается оплаты, социальной страховки и добровольца, и его семьи. Если все это будет сделано, то у нас не будет проблем с мобилизацией.