15 сенаторов требуют от Обамы дать Украине оружие: нельзя, чтобы агрессия Путина достигла успеха

15 американских сенаторов подписали письмо к президенту США Бараку Обаме и руководству НАТО с требованием увеличить военную помощь Украине, чтобы защитить ее границы от агрессии России.

Об этом один из подписантов сенатор-республиканец Роб Портман рассказал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Я подписал письмо к президенту Обаме с просьбой отправить оборонительную военную помощь, в том числе противотанковое оружие и бронированные авто, в украинскую армию для борьбы с пророссийскими боевиками. Мы должны делать то, что можем, чтобы помочь им отстоять свою свободу", - написал Портман.

Сенатор опубликовал на своем сайте полный текст письма, в котором говорится, что попрание Россией установленных международных нормам является прямой угрозой для архитектуры европейской безопасности и демократических устремлений украинского народа.

"Нельзя позволить, чтобы агрессия Путина достигла успеха. Мы считаем, что пришло время увеличить военную помощь Украине и призываем США и НАТО действовать быстро", - говорится в документе.

Сенаторы отмечают, что, несмотря на санкции и международную изоляцию, Путин готов и дальше играть экономикой своей страны.

"То, что он готов реализовать свои эгоистические стремления за счет русского народа, делает ситуацию еще более трагичной. Такой опасный международный хулиган остановится, только столкнувшись с соответствующим сопротивлением", - считают сенаторы.

Напомним, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет отравился с визитом в Вашингтон, где проведет встречи с представителями властей страны, в ходе которых будет говорить о помощи США нашей стране, в том числе, оружием.