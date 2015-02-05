Журналист о боях за Дебальцево: очень тяжелая ночь, сожгли кучу российской техники

Боевики и российские военные продолжают ожесточенно атаковать Дебальцевский плацдарм, украинские солдаты пережили очень тяжелую ночь, но сожгли много российской техники.

Об этом журналист Петр Шуклинов сообщает на своей странице в Facebook.

"Очень тяжелая ночь в Дебальцево. После короткой передышки деграданты снова пошли на убой, но нарвались на приготовленные заранее подарки и засады. Парни сообщают, что очередную кучу российской техники сожгли и много трупов преступников", - пишет журналист.

По его словам, хорошо отработала украинская артиллерия: "Говорят, что ситуация тяжелая, все время стреляют, спать толком не получается, но мужики держатся, всего хватает и они ничего не просят".

"Но вы можете и дальше обсуждать снег на улице и пробки (можно было один день в году отказаться от автомобиля). Обсуждаем снег. Обсуждаем пробки. В стране же нет войны. Понимаю, что защитная реакция. Понимаю. Ок. Все будет хорошо. Пока есть те 10%, для которых эта страна действительно имеет значение", резюмировал Шуклинов.

Напомним, ранее блогер Олег Ярчук назвал воинские части из РФ, штурмовавшие Дебальцевский плацдарм.

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