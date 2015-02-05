Кремлевское либретто. Зачем Путин выпустил Азарова в люди?

5 февраля 2015, 17:14

Янукович, Пшонка и Захарченко - отработанный материал для Москвы.

Николай Азаров и Владимир Путин

Находящийся в международном розыске Николай Азаров официально всплыл в Москве, где представил свою книгу и дал пресс-конференцию по кремлевскому либретто. За российское гостеприимство экс-премьеру предложили выполнить почетную миссию – обнародовать путинское видение разрешения ситуации в Украине.

Азаров – единственный из высокопоставленных беглецов, переехавших в Россию, который еще не был использован кремлевскими пропагандистами для разъяснения произошедшего в Украине год назад в рамках кампании "Рассказ очевидца". Его словно берегли для сиквела, поскольку экс-президент Виктор Янукович, которого периодически являли публике, и бывшие силовики Виктор Пшонка и Виталий Захарченко - уже полностью отработанный материал. Не случайно Азаров отмежевался от своего бывшего патрона, заявив, что не общался с ним после бегства  из Киева, и оценивает его как слабого президента, поддавшегося угрозам Джозефа Байдена.

Экс-премьера подняли со дна вовсе не для того, чтобы поведать свежеиспеченные  кремлевским агитпропом "подробности" произошедшего в Украине год назад, хотя без них все же не обошлось. Чего только стоит рассказ новоявленного литератора о том, что по информации СБУ еще летом 2013 года на западе страны действовали тренировочные лагеря боевиков, на территории которых были пыточные. Да и обстоятельства выезда из Киева всех бывших представителей власти, по версии Азарова, были одинаковы – исключительно в обстреливаемых автомобилях. 

Цель выхода в люди Азарова заключалась в том, чтобы озвучить ключевые тезисы путинского сценария завершения битвы за Украину. И речь не только об уже знакомой песне о необходимости проведения конституционной реформы и обязательной федерализации. Главный посыл в другом – в том, что по плану Путина судьбу западного соседа должны решать три страны – Россия, Германия и США. А притянутая Азаровым за уши аналогия с Потсдамской конференцией дает возможность оценить ожидаемые результаты такого решения.

О том, что ни нормандский, ни женевский формат переговоров Владимира Путина не устраивают, стало понятно уже давно. Да и минский формат уже фактически отброшен, как ставшая ненужной ширма. Украина за столом переговоров России не нужна, ее в Кремле вообще предпочитают не видеть в качестве независимого государства и полноправного игрока на международной арене. Путин отводит нашей стране роль спорной территории, от которой он готов либо долго откусывать по частям, либо поделиться куском с возмущенной его наглостью Европой и США. Никаких других вариантов он не рассматривает.

Чтобы это осознали в Брюсселе и Вашингтоне, хозяин Кремля сознательно пошел на эскалацию ситуации на Донбассе. Хотя попытки наступления боевиков вперемешку с российскими военными по всей линии соприкосновения не принесли ожидаемых результатов, Путин четко дал понять, что отступать не намерен, а компромисс возможен только на его условиях. За прошедший год он научился играть на нерешительности ЕС в применении санкционного кнута и осторожности США в плане предоставления Киеву вооружения. На очередные предупреждения об усилении санкций в Москве реагируют в стилистике "а нам все равно" и выдачей российскому потребителю удвоенной порции мифа о заговоре мировой закулисы против России. А на возможную военную помощь Украине со стороны стран НАТО – напоминанием о наличии в своем арсенале ядерного оружия и активизацией российской военной авиации в нейтральном воздушном пространстве. 

На данный момент Путин открыл все карты и назвал собственные условия "сохранения своего лица". Не случайно это сделано накануне  визита в Киев госсекретаря США Джона Керри, от которого украинская власть ждет новых "печенек" в виде финансовой и военной помощи, и открывающейся 6 февраля Мюнхенской конференции по безопасности, где украинский вопрос будет ключевым. Сможет ли собрание в Мюнхене найти действенный рецепт для урегулирования ситуации в Украине, пока непонятно. Но именно от принятых в столице Баварии решений будет зависеть дальнейшее развитие событий на Донбассе.

Что же касается хозяина Кремля, то он ждет приглашения от лидеров ЕС и США для обсуждения условий капитуляции Украины, а не требований вернуть  аннексированный Крым и вывести российские войска с оккупированной части Донбасса. Поэтому стандартные и уже апробированные способы урегулирования военных конфликтов в данном случае не сработают. Для сдерживания Путина мировым лидерам придется изобрести новые.

фото: kmu.gov.ua

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