Экс-советник Путина прогнозирует поход на Киев: пора "заняться всей Украиной", а не только Донбассом

В Украине в ближайшее время возможно активизация боевых действий, не исключается, что "готовится поход на Киев".

Об этом заявил, экс-советник Владимира Путина, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов в интервью украинскому "Громадському ТБ", пишет ТВі.

По его словам, в последние несколько дней "появилось много признаков" того, что идет подготовка "перехода боевых действий в новую фазу", поэтому он не исключает, что "готовится поход на Киев".

"Это будет "большое наступление", и оно касается не только Донбасса, но и Центральной Украины", – отмечает Илларионов и добавляет, что не исключает террористических угроз, попыток спровоцировать беспорядки в различных городах страны, в том числе и в Киеве.

"О таких планах свидетельствуют срыв боевиками минских переговоров, появление на Донбассе значительных сил боевиков – и солдат, и боевой техники, а также якобы авиации. Объявление в самопровозглашенных республиках мобилизации в 100-тысячную армию может быть прикрытием переброски из России десятков тысяч военнослужащих", – говорит экс-советник Путина.

По его мнению, с украинской властью нет смысла вести переговоры, а потому пришло время "заняться всей Украиной", а не только Донбассом.

"Наступление может начаться буквально через несколько дней. Середина февраля – самое позднее время. Цель наступления – ликвидация или ослабление центральной украинской власти. Для этого могут использоваться самые различные средства: от активизации боевых действий на фронте до терактов и попыток спровоцировать массовые столкновения на улицах Киева", – отмечает Илларионов.

По мнению экс-советника Путина, единственный способ остановить войну – победа Украины.

Напомним, ранее Илларионов заявил, что глава РФ готовил вторжение в Украину за год до его начала, а в его планах - не ограничиться Крымом и даже дойти до Киева.