Дело Гонгадзе: нардепы от БПП требуют открыть процесс и отстранить прокуроров времен Пшонки

Нардеп от Блока Петра Порошенко Виталий Куприй считает, что заявление об опасности жизни бывшего генерала МВД Алексея Пукача,согласно действующему законодательству, должно было быть внесено в течение 24 часов в Единый государственный реестр досудебных расследований и должно было начаться само расследование.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

"На данное время, поскольку мы пытаемся вступить в это дело, у меня нет подтверждения, было ли внесено в реестр о преступлениях это заявление. Это может выясниться завтра, если процесс будет открытым, в любом случае, нам ничего не мешает продублировать это заявление", - сказал Куприй.

А нардеп от БПП Андрей Денисенко сообщил, что депутаты требуют, чтобы от участия в процессе отстранили тех представителей государственного обвинения, "которые поддерживали во время Пшонки и после него закрытый характер этого процесса".

Напомним, что Куприй и Денисенко будут официальным представителем журналиста Алексея Подольского, потерпевшего по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе

Также напомним, что СБУ рассекретила материалы Пукача по делу об убийстве Гонгадзе.