Дело Гонгадзе: нардепы от БПП требуют открыть процесс и отстранить прокуроров времен Пшонки

Куприй и Денисенко обеспокоены заявлениями об угрозе жизни Пукача
Нардеп от Блока Петра Порошенко Виталий Куприй считает, что заявление об опасности жизни бывшего генерала МВД Алексея Пукача,согласно действующему законодательству, должно было быть внесено в течение 24 часов в Единый государственный реестр досудебных расследований и должно было начаться само расследование.
Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.
"На данное время, поскольку мы пытаемся вступить в это дело, у меня нет подтверждения, было ли внесено в реестр о преступлениях это заявление. Это может выясниться завтра, если процесс будет открытым, в любом случае, нам ничего не мешает продублировать это заявление", - сказал Куприй.
А нардеп от БПП Андрей Денисенко сообщил, что депутаты требуют, чтобы от участия в процессе отстранили тех представителей государственного обвинения, "которые поддерживали во время Пшонки и после него закрытый характер этого процесса".
Напомним, что Куприй и Денисенко будут официальным представителем журналиста Алексея Подольского, потерпевшего по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе
Также напомним, что СБУ рассекретила материалы Пукача по делу об убийстве Гонгадзе.