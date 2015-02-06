Украина просит Россию экстрадировать Януковича

Генпрокуратура обратилась к России с просьбой об экстрадиции экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом заявил генпрокурор Виталий Ярема, выступая в Верховной Раде, пишет ВВС Украина.

"Я обратился к генеральному прокурору РФ Чайке с просьбой, чтобы его экстрадировали на территорию Украины", - сказал Ярема.

Как известно, бывший Президент Украины Виктор Янукович, избранный 25 февраля 2010 года, был отстранен от должности в конце февраля 2014 года после массовых выступлений на Майдане.

Януковича и ряд других должностных лиц обвинили в массовых убийствах мирного населения и объявили в международный розыск.

Местонахождение Януковича достоверно не известно - последний раз он появлялся на публике в российском Ростове-на-Дону.

Напомним, 4 февраля, в Верховной Раде нардепы лишили беглого Виктора Януковича звания президента.