Россия подготовила для Донбасса новую "помощь": обещает отправить продукты

Замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Олег Воронов заявил, что власти страны собираются отправить на Донбасс 13-й по счету "гуманитарный конвой".

Об этом пишет ТАСС.

В то же время чиновник уточнил, что "в Ростовской области завершено формирование гуманитарной колонны… и она готова к отправке".

По словам Воронова, в ее состав вошли более 170 автомобилей, которые якобы доставят на восток нашей страны свыше 1,8 тыс. тонн "гуманитарной помощи".

При этом в МСЧ утверждают, что "среди грузов продукты питания, предметы первой необходимости, стройматериалы и другие материальные средства, необходимые для жизнеобеспечения населения".

"Планируется, что колонна выйдет из Донского спасательного центра рано утром 8 февраля", - уточнил Воронов.

Напомним, ранее в СНБО сообщили, что Россия под видом "гуманитарных конвоев" продолжает поставлять боевикам Донбасса оружие.