Порошенко показал паспорта солдат России, "заблудившихся" в Украине: опубликованы фото

В субботу, 7 февраля, во время выступления на Мюнхенской конференции Президент Петр Порошенко показал паспорта и военные билеты российских солдат, найденные на территории Украины.

Об этом пишет Укринформ.

В то же время он подчеркнул, что на территории нашей страны находятся иностранные наемники.

"Сколько еще доказательств нужно, чтобы признать очевидный факт, что иностранные наемники, российское оружие, танки и войска находятся на нашей территории", - отметил глава государства.

"Я взял с собой паспорта и военные билеты российских солдат, российских офицеров, которые приехали к нам. И это лучшее доказательство агрессии и присутствия российских военных", - добавил Президент.

"Мы хотим продемонстрировать всему миру российских солдат и офицеров, которые, как они говорят, потерялись за много километров от границы с оружием и танками, убивающими наших соотечественников. И это уже продолжается свыше 8 месяцев", - сказал Порошенко, демонстрируя документы.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Мюнхен (Германия) состоялись трехсторонние переговоры между Президентом Петром Порошенко, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и вице-президентом США Джозефом Байденом, в ходе которых они обсудили ситуацию на Донбассе.