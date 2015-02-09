Прокурорский финт. Почему чиновники бегут от люстрации в зону АТО

Удастся ли госслужащих на законодательном уровне лишить права получать статус участника АТО, и когда будут раскрыты имена всех тех чиновников, которые уже получили таковой?

То, что процедура получения статуса участника АТО требует усовершенствования, сомнений не вызывает. С одной стороны чиновники, побывавшие на востоке Украины всего несколько дней, а то и часов, с легкостью оформляют необходимые документы. С другой – ребята из добровольческих батальонов вынуждены доказывать в судах, что они воевали и получали травмы в самых горячих точках Донбасса.

"Вот, например, в батальоне "Айдар" не велся учет бойцов, – говорит волонтер Ирина Якунина, которая помогает раненным ребятам добиться получения статуса участника АТО. – Некоторые бойцы даже не зачислены в штаты батальонов. Теперь мы начинаем искать свидетелей, которые бы сказали, что ребята действительно воевали, собираем фотографии, видео, доказывающие это. После суд должен принять решение: воевал ли человек на востоке. Далее руководство батальона "Айдар" обязано подать документы бойца в межведомственную комиссию, чтобы та решила, присваивать ему статус участника АТО или нет. Процесс длительный и, можно сказать, болезненный".

Статус участника АТО своим решением дает специальная межведомственная комиссия. Она, как правило, заседает раз в неделю, чаще – по четвергам.

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По состоянию на 3 февраля 2015 года статус получили более 13 тысяч человек. "Это на 99,5% военнослужащие, представители Нацгвардии, МВД и других силовых ведомств", – сказал во время заседания Кабмина глава Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО Артур Деревянко. По его словам, только 62 человека из числа гражданских лиц получили статус участника АТО, 153 дела вернули на доработку, 22 соискателям – отказали.

"Среди них: один генерал Минобороны, который приехал туда с целью контроля и проверки ротации, 17 человек из Фискальной службы, работники таможни, которые проверяли гуманитарные конвои, кое-кто из гражданских, кто самостоятельно подал заявку, но не имеет подтверждающих документов", – уточнил представитель комиссии.

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"Мы постоянно получаем данные от межведомственной комиссии. Это обыкновенная статистика без имен и фамилий, – говорит "Главреду" руководитель информационного отдела Общественного люстрационного комитета Александра Дрик. – Этот реестр закрытый, доступ к нему имеет ограниченное число людей. И в этом есть логика. Среди участников АТО многие на самом деле воюют, и нельзя просто так открывать их имена – это им может навредить. Но надо понимать, что такой закрытостью могут воспользоваться недобросовестные государственные служащие".

И на некоторых уже упала тень подозрения.

Прокурорский финт

Вот, например, интересная история получения статуса участника АТО прокурорами Донецкой области. Их фамилии назвал в сети член межведомственной комиссии по присвоению статуса участника боевых действий в зоне АТО Андрей Мамалыга. Возглавляет этот список главный прокурор области Николай Франтовский.

"С точки зрения документов, у прокуроров все в порядке – все в наличии. Выписка из приказа Антитеррористического центра при СБУ о привлечении указанных лиц к антитеррористической операции также есть. Главе люстрационного комитета при Минюсте Татьяне Козаченко было бы интересно проработать список этих 26 прокуроров. Среди них точно можно будет найти тех, кто попадает под люстрацию", – говорит "Главреду" Мамалыга.

Под действие закона об очищении власти как раз и попадает господин Франтовский. По словам представителя Общественного люстрационного комитета, в соответствии с законом, во время первой волны, так называемой, автоматической люстрации, увольняются лица, которые с 2010 по 2014 год суммарно не менее одного года находились на руководящих должностях. Франтовский же был прокурором Житомирской области, а значит – автоматически попадает под увольнение.

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"Как только закон об очищении власти вступил в силу, Генеральная прокуратура начала процедуру увольнения Франтовского, – рассказывает "Главреду" Александра Дрик. – Это было еще в октябре прошлого года. Но Франтовский подал в суд – требовал запретить Генпрокуратуре его увольнять. Мотивация: его увольнение нарушает связь между местным самоуправлением, зоной АТО и разными структурными подразделениями, мол, он – ключевая фигура в системе. Суд ему отказал (к слову, по данным Общественного люстрационного комитета, 120 из 156 люстрированных прокуроров оспаривают свое увольнение в судах, - Авт.). Но Франтовский все же не был уволен. Хотя даже упомянутый судебный процесс не был основанием для его не-увольнения, даже если бы он его выиграл. Все эти факты дают нам повод говорить, что относительно Франтовского был разыгран спектакль при участии генепрокурорадля того, чтобы Франтовского не увольнять. Затем он получил статус участника АТО".

То, что Франтовский стал участником боевых действий в зоне АТО, он сам не отрицает.

Официально: донецкий областной прокурор, как и другие прокуроры области, согласно приказу Антитеррористического центра при СБУ, были привлечены к исполнению заданий в зоне боевых действий (а статус присваивается на основе пункта 2 постановления Кабмина №413 от 20 августа 2014 года).

Неофициально: статус участника АТО Франтовский и ряд прокуроров могли получить за то, что 2-3 октября 2014 года пребывали в Краматорске вместе с несколькими десятками своих коллег.

"Мы знаем, что был в Краматорске какой-то семинар прокуроров в октябре прошлого года, – продолжает Дрик. – На него выехала почти в полном составе вся Генпрокуратура, в том числе и главный бухгалтер. Очевидно, он организовывался и для того, чтобы получить статус АТО. И надо сказать, что это, скорее всего, был всего лишь один из многочисленных визитов в зону АТО, о котором мы узнали практически случайно".

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"Получить доступ к документам Франтовского мы не можем, – объясняет представитель Общественного люстрационного комитета. – И мы не можем получить информацию о конкретной дате, когда был присвоен статус. Но то, что ему дали статус, означает, что документы были, действительно, в порядке. Но у межведомственной комиссии нет таких полномочий – проверять документы, они рассматривают те, что им подаются. Хотя была информация, которую мы фактически не можем ничем подтвердить, что комиссия не с первого раза приняла решение о присвоении статуса участника АТО прокурорам Донецкой области".

Таким образом, Франтовский получил статус участника, а значит – не попадает под действие закона об очищении власти. "То есть у него иммунитет. Но в законе есть нюанс: не на все должности распространяется иммунитет участника боевых действий. Это может касаться некоторых руководителей", – надеется Александра.

Министерские "АТОшники"

Еще два имени людей, попадающих под люстрацию, назвала глава люстрационного комитета при Минюсте Татьяна Козаченко.

Все, наверняка, помнят историю принудительного и показательного отказа от статуса участника АТО замминистра регионального развития Дмитрия Исаенко. После написания заявления в стенах Верховной Рады отставку чиновника с занимаемой должности инициировал премьер-министр Арсений Яценюк. Нынче Исаенко подозревают в подделке документов.

Другой замминистра регионального развития Андрей Белоусов сам написал отказное заявление. И до сих пор остается при должности.

За своих подчиненных заступился министр регионального развития Геннадий Зубко, мол, не торопились бы вы с выводами. "В течение трех месяцев Исаенко строил фортификационные сооружения в зоне АТО. Более того, это достаточно профессиональный и опытный специалист", – сказал он и пообещал, что во всем должна разобраться специально созданная комиссия.

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"Оба заместителя попадают под действие закона об очищении власти по результатам люстрационной проверки, – продолжает Александра Дрик. – Есть же автоматическая люстрация – для этого стоит лишь заглянуть в трудовую книжку. А есть люстрация на основе проверки. Заместители министра регионального развития как раз не прошли бы проверку, которая начнется с марта 2015 года, – они не уволились во время Майдана по собственному желанию. А то, что они получили статус участника АТО, дает нам повод думать, что они использовали возможность его получения, чтобы остаться на своих должностях. Но госчиновнику никто не запрещает получать этот статус. Однако если он хочет принимать участие в боевых действиях, то он увольняется с занимаемой должности. Это логично. Вопрос: почему они как служащие, принимают участие в боевых действиях? Им есть, что скрывать".

И то, что чиновников есть за что люстрировать, общественные активисты взялись доказывать.

Автомайдан приехал к воротам дома господина Исаенко в село Козин Киевской области. Оказалось, что человек, который, согласно его официальной биографии, все время был госслужащим, смог выстроить дворец с красной крышей, футбольным полем и огромной клумбой. К слову, в декларации за 2013 год Исаенко указал, что сумма его общего доходов – чуть более 20 миллионов гривен.

Меньше пока было известно о другом заместителе министра Зубко – Андрее Белоусове. Он, как и Исаенко, все свои трудовые будни провел на госслужбе – в городском совете Днепродзержинска, на должности начальника местного коммунального автодорожного предприятия, заместителя главы Днепропетровской ОГА. С мая 2013 года Белоусов – замминистра регионального развития. Повторно на эту должность был назначен в марте прошлого года.

Из открытых источников "Главреду" стало известно, что в биографии Белоусова фигурируют два уголовных дела. Оба по статье "злоупотребление служебным положением". Первое – в результате нанесенного ущерба государству в размере чуть более девяти тысяч гривен. Второе – 36 тысяч гривен. В своем исковом заявлении в адрес журналистки Маргариты Закоры, опубликовавшей еще в 2006 году материал о Белоусове как кандидате на пост городского головы Днепродзержинска, нынешний замминистра подтвердил оба факта открытия уголовных дел. При этом указал, что их закрыли.

Изменить систему

Заявление Исаенко так и не дошло до межведомственной комиссии по присвоению статуса участника боевых действий в зоне АТО. Отказ Белоусова размещен на ее официальном сайте.

При этом в Госслужбе по вопросам инвалидов и ветеранов Украины признают, что процедуры отказа от статуса АТО пока не существует. Статус участника АТО дается раз и на всю жизнь.

"То есть если в тот момент, когда будет решение о его люстрации, он не будет лишен статуса, то его уволить нельзя будет. В марте начнется еще одна волна проверок. Если сейчас проверялось руководство, то тогда дело дойдет до заместителей, представителей территориальных органов. И могу предположить, что мы узнаем о многих подобных случаях. Поэтому в кротчайшие сроки надо узаконить процедуру отказа от статуса АТО", – говорит Александра Дрик.

На последнем заседании правительства Яценюк в который раз сказал, что Кабмин должен принять решение по процедуре лишения статуса участника АТО.

"Несовершенен порядок, который позволяет чиновникам претендовать на этот статус, – говорит нам член межведомственной комиссии по присвоению статуса участника боевых действий в зоне АТО Андрей Мамалыга. – Его надо менять. Думаю, самым радикальным и быстрым методом будет исключение гражданских лиц, включая упомянутых прокуроров, а оставить только тех, кто непосредственно принимает участие в АТО: военнослужащих, работников СБУ, МВД. А для тех, кто занимаются обеспечением, надо принимать отдельный порядок. Знаете, постановление Кабмина принималось наспех в августе 2014 года. Я понимаю, что всего учесть не могли. Но надо было ж консультироваться с экспертами".

Но все-таки среди гражданских лиц есть те, кто бывал в зоне военных действий. Например, священники. Один из них уже точно получил статус участника. "Думаю, не проблема Минобороны определить должность капелланов. Почему раньше были замполиты, а сейчас не может быть военных священников… Это технический вопрос, – считает Мамалыга. – Надо исходить из международного права. А оно четко делит всех особ на комбатантов и некомбатантов. Вот и весь ответ. Но у нас возникнет проблема с добровольцами. С точки зрения международного права, они также являются комбатантами, но наши чиновники хотят включить их в перечень гражданских лиц".

По словам Яценюка, статус участника должен предоставляться исключительно военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, людям, которые с оружием в руках защищают страну: Минобороны (ВСУ), главное управление разведки Минобороны, МВД, Госпогранслужба, Нацгвардия, СБУ, Госспецсвязь, Служба внешней разведки, УГО, ГосЧС, пенитенциарная служба, служба спецтранспорта.

Таким образом, если в Украине вскоре не будет ограничен список тех, кто может претендовать на получение статуса участника АТО, то должен быть найден механизм, как разрешать разглашать информацию о некоторых из них.

"Открыть информацию о людях, получивши статус АТО, можно только законодательно, – говорит Александра Дрик. – Но весь список открывать нельзя – могут пострадать люди. Когда мы последний раз получили статистику от комиссии, то были удивлены, какое количество людей получило статус в госорганах и предприятиях. Этот список больше, чем тот, что показала Татьяна Козаченко. Их больше 200. Возможно, правильно было бы оглашать имена тех людей, которые являются госслужащими. И если они откажутся давать о себе такую информацию – это будет знак, что статус они могут использовать, чтобы избежать люстрации".