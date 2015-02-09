Успокоительное для Путина: почему марионетки Кремля не изменят репертуар

На Мюнхенской конференции по безопасности западным лидерам не удалось найти рецепт умиротворения Владимира Путина. В ближайшие три дня его будут искать в Вашингтоне, Брюсселе и Минске. Но уже сейчас понятно, что в случае провала нынешней переговорной стадии, конфликт на Донбассе выйдет на новый виток.

Предшествовавшие масштабному собранию в столице Баварии неожиданные визиты канцлера Германии и президента Франции в Киев и Москву не оправдали возложенных на них надежд. Хотя мирный план Меркель-Олланда был обнародован лишь в общих чертах, как основанный на Минских договоренностях и гарантирующий сохранение целостности Украины, в нем, очевидно, были нюансы, которые могли бы заинтересовать Путина. Но, видимо, они оказались несоизмеримо малы по сравнению с озвученными хозяином Кремля запросами. В ходе пятичасовых переговоров Меркель и Олланд так и не смогли предложить российскому президенту такой способ "сохранения лица", который заставил бы его отказаться от своих агрессивных планов.

Беспрецедентная энергичность, с которой руководители ключевых стран Евросоюза пытаются использовать последний шанс, чтобы не допустить военных действий у своих границ, говорит о том, что степень обеспокоенности Брюсселя ситуацией на востоке Украины уже достигла критической отметки. Лидеры Старого Света намерены найти компромисс любой ценой. И, скорее всего, Путину предложили максимально возможный объем "пряников". В то время как Вашингтон традиционно склоняется к более жесткому ответу на действия Москвы, расколотая противоречиями Европа слишком боится полномасштабной войны, способность развязать которую российский президент убедительно демонстрирует.

Задушевный разговор с Путиным не дал результатов. Поэтому в Мюнхене заявления лидеров ЕС были достаточно жесткими, а Джо Байден и вовсе пригрозил России изоляцией. Призывы Петра Порошенко предоставить Украине оружие для защиты уже не вызывают резко негативной реакции. Генсек НАТО в очередной раз напомнил, что члены Альянса самостоятельно принимают решение о поставках вооружения, а президент США, стимулируемый сенаторами, готовится к тому, чтобы дать соответствующую отмашку. В Мюнхене Россия вновь была в гордом одиночестве. Представлявший ее Сергей Лавров продолжил отстаивать генеральную линию Кремля, что уже провоцирует лишь смех. Новинка сезона от Лаврова - аналогия между аннексией Крыма и воссоединившейся без референдума Германией – вряд ли кого-либо удивила, скорее, вызвала недоумение у принимавшей стороны.

Путину четко обозначили перспективу и дали три дня на раздумья до встречи в Минске лидеров стран в "нормандском" формате. Но, судя по его последним заявлениям, хозяин Кремля не собирается сворачивать свою активность на Донбассе, да и его поездка в столицу Беларуси под большим вопросом. Он намерен прибыть туда лишь в случае, если "сторонам удастся согласовать ряд позиций", очевидно, подразумевая принятие его "мирных предложений", больше похожих на требование капитуляции Украины. Скорее всего, предварительная встреча трехсторонней контактной группы завершится провалом. Марионетки Кремля, стабильно приезжающие в Минск с ультимативными заявлениями, не изменят свой репертуар и на этот раз. Что позволит Путину продолжать призывать Киев к налаживанию диалога с лидерами самопровозглашенных "республик" и требовать "услышать Донбасс".

Путину не нужны переговоры. В борьбе за передел мирового порядка он добивается исключительно признания своей победы. Поэтому возможность возвращения аннексированного Крыма или оккупированных территорий Донбасса он не намерен даже обсуждать. При любом варианте развития событий он не намерен выводить войска с востока Украины, они останутся там либо под видом народной милиции, либо в качестве миротворческого контингента, ввести который призывает руководство так называемых ДНР и ЛНР. Путин готов обсуждать лишь вопрос цены остановки своего дальнейшего продвижения на запад. При этом повышает ее с каждым днем и не гарантирует исполнения взятых на себя обязательств.

Стремящиеся усмирить агрессора исключительно дипломатическим путем лидеры ЕС и США стоят перед выбором – либо продолжать демонстрировать повышенную обеспокоенность, фактически расписываясь в своей беспомощности и игнорируя брошенный им Путиным вызов, либо подкрепить дипломатические методы силовыми, оказав Киеву военную помощь. В обоих случаях обострение ситуации на Донбассе неминуемо, но в последнем у Украины есть шанс сохранить свою государственность. Сегодня Ангела Меркель и Барак Обама обсудят, очевидно, все возможные варианты, но выбор будет сделан после 11 февраля в зависимости от того, состоятся ли переговоры в Минске. Владимиру Путину передали очередное предупреждение, возможно, оно станет последним.

Наталия Гейчук