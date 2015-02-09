Успокоительное для Путина: почему марионетки Кремля не изменят репертуар

9 февраля 2015, 20:34

Путин готов обсуждать лишь вопрос цены остановки дальнейшего продвижения на запад.

Владимир Путин у стен Кремля

На Мюнхенской конференции по безопасности западным лидерам не удалось найти рецепт умиротворения Владимира Путина. В ближайшие три дня его будут искать в Вашингтоне, Брюсселе и Минске. Но уже сейчас понятно, что в случае провала нынешней переговорной стадии, конфликт на Донбассе выйдет на новый виток.  

Предшествовавшие масштабному собранию в столице Баварии неожиданные визиты канцлера Германии и президента Франции в Киев и Москву не оправдали возложенных на них надежд. Хотя мирный план Меркель-Олланда был обнародован лишь в общих чертах, как основанный на Минских договоренностях и гарантирующий сохранение целостности Украины, в нем, очевидно, были нюансы, которые могли бы заинтересовать Путина. Но, видимо, они оказались несоизмеримо малы по сравнению с озвученными хозяином Кремля запросами. В ходе пятичасовых переговоров Меркель и Олланд так и не смогли предложить российскому президенту такой способ "сохранения лица", который заставил бы его отказаться от своих агрессивных планов.

Беспрецедентная энергичность, с которой руководители ключевых стран Евросоюза пытаются использовать последний шанс, чтобы не допустить военных действий у своих границ, говорит о том, что степень обеспокоенности Брюсселя ситуацией на востоке Украины уже достигла критической отметки. Лидеры Старого Света намерены найти компромисс любой ценой. И, скорее всего, Путину предложили максимально возможный объем "пряников". В то время как Вашингтон традиционно склоняется к более жесткому ответу на действия Москвы, расколотая противоречиями Европа слишком боится полномасштабной войны, способность развязать которую российский президент убедительно демонстрирует.

Задушевный разговор с Путиным не дал результатов. Поэтому в Мюнхене заявления лидеров ЕС были достаточно жесткими, а Джо Байден и вовсе пригрозил России изоляцией. Призывы Петра Порошенко предоставить Украине оружие для защиты уже не вызывают резко негативной реакции. Генсек НАТО в очередной раз напомнил, что члены Альянса самостоятельно принимают решение о поставках вооружения, а президент США, стимулируемый сенаторами, готовится к тому, чтобы дать соответствующую отмашку. В Мюнхене Россия вновь была в гордом одиночестве. Представлявший ее Сергей Лавров продолжил отстаивать генеральную линию Кремля, что уже провоцирует лишь смех. Новинка сезона от Лаврова - аналогия между аннексией Крыма и воссоединившейся без референдума Германией – вряд ли кого-либо удивила, скорее, вызвала недоумение у принимавшей стороны.

Путину четко обозначили перспективу и дали три дня на раздумья до встречи в Минске лидеров стран в "нормандском" формате. Но, судя по его последним заявлениям, хозяин Кремля не собирается сворачивать свою активность на Донбассе, да и его поездка в столицу Беларуси под большим вопросом. Он намерен прибыть туда лишь в случае, если "сторонам удастся согласовать ряд позиций", очевидно, подразумевая принятие его "мирных предложений", больше похожих на требование капитуляции Украины. Скорее всего, предварительная встреча трехсторонней контактной группы завершится провалом. Марионетки Кремля, стабильно приезжающие в Минск с ультимативными заявлениями, не изменят свой репертуар и на этот раз. Что позволит Путину продолжать призывать Киев к налаживанию диалога с лидерами самопровозглашенных "республик" и требовать "услышать Донбасс".

Путину не нужны переговоры. В борьбе за передел мирового порядка он добивается исключительно признания своей победы. Поэтому возможность возвращения аннексированного Крыма или оккупированных территорий Донбасса он не намерен даже обсуждать. При любом варианте развития событий он не намерен выводить войска с востока Украины, они останутся там либо под видом народной милиции, либо в качестве миротворческого контингента, ввести который призывает руководство так называемых ДНР и ЛНР. Путин готов обсуждать лишь вопрос цены остановки своего дальнейшего продвижения на запад. При этом повышает ее с каждым днем и не гарантирует исполнения взятых на себя обязательств. 

Стремящиеся усмирить агрессора исключительно дипломатическим путем лидеры ЕС и США стоят перед выбором – либо продолжать демонстрировать  повышенную обеспокоенность, фактически расписываясь в своей беспомощности и игнорируя брошенный им Путиным вызов, либо подкрепить дипломатические методы силовыми, оказав Киеву военную помощь. В обоих случаях обострение ситуации на Донбассе неминуемо, но в последнем у Украины есть шанс сохранить свою государственность. Сегодня Ангела Меркель и Барак Обама обсудят, очевидно, все возможные варианты, но выбор будет сделан после 11 февраля в зависимости от того, состоятся ли переговоры в Минске. Владимиру Путину передали очередное предупреждение, возможно, оно станет последним.

Наталия Гейчук

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс перемирие Путин переговоры Минск Кремль Мюнхен
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять