Под Дебальцево уничтожены 12 танков и 50 "командировочных" из РФ, на штурм бросают спецназ ГРУ - блогер

Российские военные и приданные им боевики ожесточенно атакуют Дебальцево и несут тяжелые потери. В боях на плацдарме погибли 50 мотострелков, танкистов и артиллеристов из РФ.

Об этом в своем блоге сообщил Олег Ярчук.

"Р-н н.п. Дебальцево. Подразделения 288-й артиллерийской бригады 20 ОА ЗВО (Нижегородская область) при выполнении боевых задач ответный огонь ВСУ "200" - 8, "300" – 20", – говорится в донесении российских военных вышестоящему командованию.

"Р-н н.п. Дебальцево. Подразделения 20-й гв отдельной МСБр ЮВО (Волгоград) при выполнении боевых задач "200" - 31, "300" – 48. Повреждено 6 ед. бронетехники", - сказано еще в одном донесении.

"Р-н н.п. Углегорск. Уточненные потери подразделений танкового батальон из состава 37-й ОМСБр 36-2ОА ВВО (Кяхта, Бурятия) "200" - 11, "300" – 26. Повреждено/уничтожено 6 ед. бронетехники".

По данным блогера, на штурм Дебальцево выдвигается 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ (Краснодарский край). А в районе Горловка-Углегорск на позицию штурмового подразделения выходит 346-я отдельная бригада спецназа ЮВО.

Напомним, что российские военные пытались перерезать дорогу между Дебальцев и Артемовском, но в бою за Логвиново потеряли 51 человека убитым и почти сотню ранеными.

По данным Ярчука, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе по состоянию на утро 10 февраля 2015 года составили: убитыми 6624, ранеными – 4636 и пропавшими без вести – 3014 человек.

Напомним, что под Дебальцево россияне оттеснили силы АТО на нескольких направлениях.

Больше о ситуации на Дебальцевском плацдарме и на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".