Порошенко ночью посетил обстрелянный Краматорск: опубликованы фото и видео
11 февраля 2015, 07:48
Порошенко обсудил ситуацию в зоне АТО с начальником Генштаба ВСУ Муженко.
Порошенко ночью посетил обстрелянный Краматорск: опубликованы фото и видео facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Порошенко ночью посетил обстрелянный Краматорск: опубликованы фото и видео facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Порошенко ночью посетил обстрелянный Краматорск: опубликованы фото и видео facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Порошенко ночью посетил обстрелянный Краматорск: опубликованы фото и видео facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Порошенко ночью посетил обстрелянный Краматорск: опубликованы фото и видео facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Порошенко ночью посетил обстрелянный Краматорск: опубликованы фото и видео facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Порошенко ночью посетил обстрелянный Краматорск: опубликованы фото и видео facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Порошенко ночью посетил обстрелянный Краматорск: опубликованы фото и видео facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Порошенко ночью посетил обстрелянный Краматорск: опубликованы фото и видео facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Порошенко ночью посетил обстрелянный Краматорск: опубликованы фото и видео facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Порошенко ночью посетил обстрелянный Краматорск: опубликованы фото и видео twitter.com/stsegolko
Президент Украины Петр Порошенко сегодня ночью, 11 февраля, посетил обстрелянный Краматорск.
Об этом сообщил его представитель Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.
"Петр Порошенко не мог этой ночью не поехать в Краматорск. Накануне минских переговоров он должен был увидеть собственными глазами, шрамы на украинском теле, которые оставляет "Смерч", - написал Святослав Цеголко.
Порошенко оценил последствия атаки на город, а также пообщался с пострадавшими в результате обстрела.
Президента сопровождал французский философ Бернар Анри-Леви, известный своей поддержкой Украины еще со времен Евромайдана.
Также по пути в Краматорск Порошенко обсудил ситуацию в зоне АТО с начальником Генерального штаба ВСУ Виктором Муженко.