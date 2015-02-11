Порошенко ночью посетил обстрелянный Краматорск: опубликованы фото и видео

Президент Украины Петр Порошенко сегодня ночью, 11 февраля, посетил обстрелянный Краматорск.

Об этом сообщил его представитель Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Петр Порошенко не мог этой ночью не поехать в Краматорск. Накануне минских переговоров он должен был увидеть собственными глазами, шрамы на украинском теле, которые оставляет "Смерч", - написал Святослав Цеголко.

Порошенко оценил последствия атаки на город, а также пообщался с пострадавшими в результате обстрела.

Президента сопровождал французский философ Бернар Анри-Леви, известный своей поддержкой Украины еще со времен Евромайдана.

Также по пути в Краматорск Порошенко обсудил ситуацию в зоне АТО с начальником Генерального штаба ВСУ Виктором Муженко.

Напомним, ранее сообщалось, что Краматорск боевики обстреляли из Горловки. В результате обстрела погибли 11 человек, 58 – ранены

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в спецтеме "Главреда".

видео: Адміністрація Президента України