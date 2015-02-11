Боевики обстреляли Краматорск из четырех установок "Смерч" кассетными боеприпасами

Террористы при обстреле Краматорска использовали четыре ракетные установки "Смерч" кассетными боеприпасами.

Об этом в ходе брифинга заявил исполняющий обязанности спикера Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, пишет Интерфакс-Украина

"Согласно предварительной информации, боевики применили против мирных жителей Краматорска, а также украинских военнослужащих, которые дислоцируются около этого населенного пункта, 4 ракетные установки "Смерч". Огонь боевики вели из района Горловки, вероятно из населенного пункта Ясиновка", - заявил Селезнев.

По словам Селезнева, боевики использовали кассетные боеприпасы, запрещенные Женевской конвенцией. "Наша страна соблюдает международное право и не использует подобный тип боеприпасов", - подчеркнул он.

И.о. спикера Генштаба проинформировал, что в результате обстрела погибли 15 человек, еще 63 получили ранения.

В свою очередь спикер АТО Анатолий Стельмах сообщил, что сейчас ситуация в городе стабильная, ночь в Краматорске прошла спокойно, обстрелов зафиксировано не было.

Говоря о деталях посещения Краматорска президентом Украины Петром Порошенко, Стельмах отметил, что президент "осмотрел город и пообщался с ранеными".

Напомним, ранее в пресс-службе президента сообщали о том, что в результате обстрела Краматорска пострадали 64 человека, 16 - погибли.