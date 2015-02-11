Силовики продолжают наступление на Новоазовск: уничтожены блокпосты боевиков – "Азов"

Силы АТО на Донбассе сегодня продолжили наступление на Новоазовском направлении.

Об этом сообщает полк "Азов" в Facebook.

В ходе наступления сегодня были уничтожены несколько блокпостов боевиков, говорится в сообщении.

"Сегодня наши бойцы развернули наступление из Широкино. Уничтожены новые блокпосты террористов. Наша цель - Новоазовск", - добавили в "Азове".

Напомним, ранее сообщалось, что на Новоазовском направлении силовики планируют выйти к госгранице.