Порошенко анонсировал создание 50-километровой буферной зоны на Донбассе

Президент Петр Порошенко заявил, что на переговорах "нормандской четверки" в Минске были достигнуты договоренности о создании 50-километровой буферной зоны на Донбассе.

Об этом он заявил по итогам переговоров, сообщает "Интерфакс-Украина".

Стороны конфликта должны отвести тяжелые вооружения, чтобы создать эту зону, рассказал глава украинского государства.

"Сопровождается прекращение огня отводом тяжелых вооружений, тяжелой артиллерии калибром свыше 100 мм. Было договорено, что артиллерия отводится на расстояние от "минской линии" незаконных вооруженных формирований и фактической линии Вооруженных сил Украины на 25 км. То есть, общая буферная зона будет составлять 50 км", - сказал Порошенко в Минске в четверг журналистам после переговоров с участием лидеров Франции, Германии и России.

Напомним, ранее Порошенко рассказал о других минских договоренностях – прекращение огня, восстановление контроля над границей и никакой федерализации.