Геращенко рассказал, когда боевики должны отпустить всех пленных украинцев

Советник главы МВД, нардеп Антон Геращенко, заявил, что согласно достигнутым в Минске договоренностям пленные украинцы должны быть освобождены до 5-6 марта.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала", пишет Украинская правда.

"Для всех родных и близких наших пленных, которых около 300 находится (у боевиков - ред.): согласно плану, должны отпускать не позднее пяти дней после окончания периода отвода вооружений", - отметил политик.

"Получается, до 5-6 марта должны быть все пленные возвращены", - добавил народный избранник.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что в ходе прошедших в Минске переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились об освобождении всех заложников.