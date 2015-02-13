Боевики получили задание из России захватить Дебальцево и Мариуполь до 15 февраля - Минобороны

Министерство обороны Украины располагает информацией, что боевики на Донбассе получили задание от своих главарей и руководства России захватить Дебальцево и Мариуполь Донецкой области, сообщил заместитель министра обороны Украины - руководитель аппарата Петр Мехед.

Об этом передает РБК-Украина.

"Могу сказать, что с учетом договоренностей 00.00 15 февраля должен прекратиться огонь. Сепаратисты и российские войска получили, по моей информации, задачу поднять флаг над Дебальцево и над Мариуполем. Соответственно, мы ждем эскалацию и принимаем все мероприятия, чтобы отбить эти атаки", - заявил Мехед.

Напомним, ранее сообщалось, что под Дебальцево силовики уничтожили 8 бронемашин врага: РФ перебрасывает регулярные войска.

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