Ярош не верит Путину, добровольцы "Правого сектора" продолжат воевать

Несмотря на достигнутые в Минске договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе, бойцы Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора" продолжат активные боевые действия.

Об этом лидер "Правого сектора", нардеп Дмитрий Ярош написал на своей странице в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что с РФ и ее главой Владимиром Путиным "любые договоренности невозможны".

"Они их никогда не будут соблюдать", - подчеркнул народный избранник.

"ПС считает, что любые договоренности с пророссийскими террористами не имеют никакой юридической силы, противоречат существующей Конституции Украины, а следовательно, их выполнение не является обязательным для граждан", - объяснил политик.

"Поэтому, в случае если ВСУ получат приказ на отвод тяжелой техники и артиллерии и неоткрытие огня, ДУК ПС оставляет за собой право продолжить активные боевые действия согласно собственным оперативным планам, до полного освобождения украинских земель от российской оккупации", - добавил лидер "Правого сектора".

Напомним, ранее Дмитрий Ярош предложил легализовать Добровольческий украинский корпус путем принятия специального закона относительно его деятельности.