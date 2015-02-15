Чалый об угрозе срыва перемирия на Донбассе: тогда никаких переговоров, Украина продолжит защищаться

Замглавы Администрации Президента Валерий Чалый считает, что если режим прекращения огня на Донбассе не будет соблюден, Украина получит новый уровень поддержки, в том числе военной, западных партнеров.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает ZN.UA.

"Я напомню, о чем шла речь накануне. Это позиция Европейского Союза, это позиция США. США, в случае срыва этого шаткого мира и не прекращения огня, – это будет совсем другой уровень поддержки, в том числе военной поддержки. И уже консенсус и солидарность с Украиной будет выстраиваться на уровне намного высшем возможности поддержки, чем это было ранее", - заявил он.

Чалый также считает, что в случае срыва первого пункта минских соглашений о прекращении огня, других переговоров уже не будет

"Если это будет сорвано, тогда, извините, (вы говорили "нормандский формат"?) не будет никаких форматов. Уже никаких форматов не будет. Будет совсем другая история", - заявил замглавы АП в эфире "Шустер Live" .

По его мнению, в случае срыва режима прекращения огня, Украина продолжит защищаться, но с другими возможностями. При этом замглавы АП надеется, что перемирие все же удастся достичь.

"Здесь нельзя говорить: перемирие. Если сейчас они не остановятся, то это совсем другие будут процессы, мы тогда должны быть готовы совсем другие меры предпринимать в стране", - отметил Чалый.

Напомним, что Порошенко назвал вчерашний обстрел мирных город Донбасса из систем залпового огня атакой на минские соглашения.