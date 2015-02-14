От субботы до субботы. Драма в Минске, обновление служителей Фемиды и аванс от мадам Лагард

14 февраля 2015, 19:19

Запад не исключает новых санкций против РФ за нарушение международных норм

Евгений Магда

Переговоры в Минске принесли результат, который нельзя назвать триумфом дипломатии, но вполне можно отнести на счет успехов украинских военных на востоке страны. В Украине новый генеральный прокурор и закон о праве на справедливый суд. МВФ решил поддержать Украину, но потребует реальных преобразований в экономике.

Боевые действия на Донбассе обрели новую динамику. Украинские военные не только отстаивают Дебальцево, но и нанесли контрудар противнику под Мариуполем, отбросив сепаратистов и российские подразделения на 20 километров от приморского города. Противник в ответ обстрелял из РСЗО Краматорск, находящийся за десятки километров от линии фронта. Значительная активизация боевых действий была напрямую связана с переговорами в Минске, на которых "нормандская четверка" пыталась найти пути урегулирования конфликта на Донбассе. Россия стремилась вести их с позиции силы, но тщетно.

Откровенно говоря, переговорами в Минске может быть доволен разве только Александр Лукашенко, де-факто расставшийся с малоприятным званием "последнего диктатора Европы" и разменявший его на роль хлебосольного хозяина мирных переговоров. Хотя Контактная группа подписала "Комплекс действий по реализации Минских договоренностей" (да, да, тех самых, сентябрьских, которые изо всех сил пыталась торпедировать Россия), веры в реальность их выполнения немного. В лучшем случае сторонам противостояния удастся обеспечить прекращение огня, а вот уже со следующими шагами – отводом тяжелого вооружения и обменом заложниками и пленными – могут быть определенные сложности. Владимир Путин показал себя в качестве политического шулера ведущим европейским политикам, что делает весьма сомнительным их адекватное общение с президентом России в ближайшем будущем. Властелин Кремля предпочел выступать единым фронтом со своим марионетками из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а не предпринимать реальные действия по нормализации ситуации на Донбассе. Его уверенность в наличии вокруг Дебальцево "котла" – не из военно-политической сферы, а скорее из области психологии.

Петр Порошенко практически сразу после завершения изнурительных переговоров признал, что реализовать договоренности будет непросто. В активе у украинского Президента – не только сохранение принципиальных для официального Киева позиций, но и поддержка со стороны европейских политиков. В США тоже приветствовали переговоры в Минске, предварительные результаты которых позволяют Бараку Обаме потянуть время с ответом на вопрос о перспективах поставок оборонительного оружия Украине. Показательно, что в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине не исключили введения новых санкций против России, продолжающей нарушать нормы приличия в международной политике практически в промышленном объеме.

Запад проявил поддержку Украину в экономической сфере. Устами директора-распорядителя МВФ ведущая международная финансовая организация сообщила о готовности в течение 4 лет выделить нашей стране 17 млрд долл., а с учетом участия других доноров сумма станет вдвое больше. Взамен требуются реальные преобразования в экономике, недаром ведь еврокомиссар по вопросам соседства Йоханнес Хан подчеркнул, что в Евросоюзе ждут от правительства Яценюка конкретной программы реформ, после чего возможно начать диалог о проведении международной конференции доноров. Собственно говоря, радикальные преобразования в политической и экономической сферах сегодня являются необходимым условием выживания Украины.

Вопреки мелким шалостям народных депутатов (столпы коалиции продолжают выяснять между собой отношения путем торпедирования законопроектов, а отдельные мажоритарщики живут по принципу "Ни дня без пиар-повода", Верховная Рада сумела принять несколько важных решений. Первым делом парламентарии сменили генерального прокурора: на смену не справившемуся с управлением прокурорской системой и не давшему результат Виталию Яреме пришел профессиональный прокурорский работник Виктор Шокин. Похоже, он не намерен реагировать на многочисленные выпады в свой адрес, а провести работу над ошибками предшественника и делать свое дело. Представление на привлечение к ответственности троих судей Печерского суда, и кадровая чистка в ГПУ служат этому подтверждением. Следом за сменой верховного служителя карающей Фемиды депутатский корпус принял закон о праве на справедливый суд, дающий шанс на обновление третьей власти, и урегулировал процедуру назначения и увольнения директора Национального антикоррупционного бюро.

Евгений Магда

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин Лукашенко Минск Магда Евгений Магда МВФ Лагард
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять