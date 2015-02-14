От субботы до субботы. Драма в Минске, обновление служителей Фемиды и аванс от мадам Лагард

Переговоры в Минске принесли результат, который нельзя назвать триумфом дипломатии, но вполне можно отнести на счет успехов украинских военных на востоке страны. В Украине новый генеральный прокурор и закон о праве на справедливый суд. МВФ решил поддержать Украину, но потребует реальных преобразований в экономике.

Боевые действия на Донбассе обрели новую динамику. Украинские военные не только отстаивают Дебальцево, но и нанесли контрудар противнику под Мариуполем, отбросив сепаратистов и российские подразделения на 20 километров от приморского города. Противник в ответ обстрелял из РСЗО Краматорск, находящийся за десятки километров от линии фронта. Значительная активизация боевых действий была напрямую связана с переговорами в Минске, на которых "нормандская четверка" пыталась найти пути урегулирования конфликта на Донбассе. Россия стремилась вести их с позиции силы, но тщетно.

Откровенно говоря, переговорами в Минске может быть доволен разве только Александр Лукашенко, де-факто расставшийся с малоприятным званием "последнего диктатора Европы" и разменявший его на роль хлебосольного хозяина мирных переговоров. Хотя Контактная группа подписала "Комплекс действий по реализации Минских договоренностей" (да, да, тех самых, сентябрьских, которые изо всех сил пыталась торпедировать Россия), веры в реальность их выполнения немного. В лучшем случае сторонам противостояния удастся обеспечить прекращение огня, а вот уже со следующими шагами – отводом тяжелого вооружения и обменом заложниками и пленными – могут быть определенные сложности. Владимир Путин показал себя в качестве политического шулера ведущим европейским политикам, что делает весьма сомнительным их адекватное общение с президентом России в ближайшем будущем. Властелин Кремля предпочел выступать единым фронтом со своим марионетками из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а не предпринимать реальные действия по нормализации ситуации на Донбассе. Его уверенность в наличии вокруг Дебальцево "котла" – не из военно-политической сферы, а скорее из области психологии.

Петр Порошенко практически сразу после завершения изнурительных переговоров признал, что реализовать договоренности будет непросто. В активе у украинского Президента – не только сохранение принципиальных для официального Киева позиций, но и поддержка со стороны европейских политиков. В США тоже приветствовали переговоры в Минске, предварительные результаты которых позволяют Бараку Обаме потянуть время с ответом на вопрос о перспективах поставок оборонительного оружия Украине. Показательно, что в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине не исключили введения новых санкций против России, продолжающей нарушать нормы приличия в международной политике практически в промышленном объеме.

Запад проявил поддержку Украину в экономической сфере. Устами директора-распорядителя МВФ ведущая международная финансовая организация сообщила о готовности в течение 4 лет выделить нашей стране 17 млрд долл., а с учетом участия других доноров сумма станет вдвое больше. Взамен требуются реальные преобразования в экономике, недаром ведь еврокомиссар по вопросам соседства Йоханнес Хан подчеркнул, что в Евросоюзе ждут от правительства Яценюка конкретной программы реформ, после чего возможно начать диалог о проведении международной конференции доноров. Собственно говоря, радикальные преобразования в политической и экономической сферах сегодня являются необходимым условием выживания Украины.

Вопреки мелким шалостям народных депутатов (столпы коалиции продолжают выяснять между собой отношения путем торпедирования законопроектов, а отдельные мажоритарщики живут по принципу "Ни дня без пиар-повода", Верховная Рада сумела принять несколько важных решений. Первым делом парламентарии сменили генерального прокурора: на смену не справившемуся с управлением прокурорской системой и не давшему результат Виталию Яреме пришел профессиональный прокурорский работник Виктор Шокин. Похоже, он не намерен реагировать на многочисленные выпады в свой адрес, а провести работу над ошибками предшественника и делать свое дело. Представление на привлечение к ответственности троих судей Печерского суда, и кадровая чистка в ГПУ служат этому подтверждением. Следом за сменой верховного служителя карающей Фемиды депутатский корпус принял закон о праве на справедливый суд, дающий шанс на обновление третьей власти, и урегулировал процедуру назначения и увольнения директора Национального антикоррупционного бюро.

Евгений Магда