У Путина быстро отреагировали на заявление ДНР об обстрелах Дебальцево: соблюдать Минские соглашения

В Кремле отреагировали на слова одного из командиров боевиков ДНР Эдуарда Басурина, который заявил, что террористы имеют право обстреливать Дебальцево, так как это их территория.

По словам пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрия Пескова, все условия минских соглашений должны выполняться, пишет ZN.UA.

"Вся последовательность действий (по установлению перемирия - ред.) была упомянута в комплексе мер по реализации Минских соглашений. Все эти условия должны соблюдаться безоговорочно", - заявил он.

Как известно, 14 февраля, накануне запланированного прекращения огня, Захарченко заявил, что он якобы поддерживает установление перемирия и готов следовать его условиям. При этом он заявил, что считает Дебальцево, которое сейчас контролируют украинские войска, внутренней территорией т.н. ДНР, фактически признав, что боевики продолжают бои в этом районе.