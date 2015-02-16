Западные СМИ: атаки боевиков на Дебальцево могут привести к военному положению по всей Украине

Нарушение боевиками перемирия на Донбассе может дестабилизировать внутреннюю политику всей Украины.

Об этом заявил журналист Эндрю Крамер в статье для New York Times, передает ZN.UA.

"Схватка продолжается за отрезок дороги, которая простирается на 9 миль от поселка Луганское, который контролируют украинские военные, к Дебальцево. Этот участок заминирован и артиллерия обеих сторон конфликта расположена достаточно близко, чтобы обстреливать ее", - сообщил он.

Также журналист подчеркнул, что обстрелы не дают ни одной из сторон проехать по этой дороге.

"Если Украина не сможет эвакуировать или обеспечивать тысячи своих солдат через эту дорогу, то их гибель от артиллерии боевиков и последующая капитуляция могут определить исход всего конфликта, дестабилизировав внутреннюю политику Украины. Президент Петр Порошенко в свою очередь объявил о возможности введения военного положения", - говорится в статье.

При этом в других районах, оккупированных террористами, многие люди начали выходить из бункеров.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что боевики наносят удары по Дебальцево интенсивнее, чем до "перемирия".

В то же время наблюдатели ОБСЕ сообщили, что перемирие нарушается в районах Дебальцево, Райгородка и Луганска. Миссия также сообщила, что знает о "многочисленных неподтвержденных случаях нарушения режима прекращения огня".

"СММ сделала попытку отправить наблюдателей в Дебальцево, однако при отсутствии гарантий от представителей так называемой ДНР доступ нашим патрулям в город был заблокирован. В понедельник миссия вновь попытается попасть в Дебальцево", - говорится в сообщении миссии.