Москва хочет превратить всю Украину в Донбасс: но сценарий не выполнен - российский журналист

Кремль пытается превратить Украину в Донбасс, которому уготовлена роль украинского "сектора Газа". Если бы Украина могла восстановить контроль над регионом на своих условиях – не было бы никакой нужды в переговорах вовсе. И нет смысла слушать тех, кто кричит о "поражении Киева" на переговорах в Минске, из которых Президент Украины Петр Порошенко привез для Украины только передышку.

Об этом пишет российский журналист, автор Slon.ru, The New Times Павел Казарин, пишет Крым. Реалии.

Именно перерыв в войне – главный итог переговоров, отмечает автор.

"Не прекращение войны, не замораживание конфликта, а временное перемирие. Ничего другого быть не могло по одной простой причине – по другую сторону баррикад сидит не Захарченко и не Плотницкий, а Владимир Путин. На прошлых минских договоренностях еще в ходу было дежурное лицемерие – и подпись под документами ставили лидеры ДНР и ЛНР. Теперь никто не притворяется – и визирует итоговый документ именно российский президент. А Захарченко и Плотницкого просто постфактум ставят в курс дела.

Нет смысла слушать тех, кто кричит о "поражении Киева" на переговорах в Минске. Потому что политика – это не искусство желаемого, а искусство возможного. Если бы Украина могла восстановить контроль над регионом на своих условиях – не было бы никакой нужды в переговорах вовсе. Тем более с челночной дипломатией в исполнении Ангелы Меркель и Франсуа Олланда. Тем более с распределением ролей "злого и доброго полицейского" между Вашингтоном и Брюсселем. Петр Порошенко мог привезти из Минска для Украины только лишь передышку. И он это сделал.

И надо четко понимать задачу Кремля. Которая состоит не в том, чтобы сделать Донбасс – Украиной, а наоборот: превратить Украину в Донбасс. Москва хотела бы создать из региона эдакого "троянского коня" – обязать Киев его содержать, восстанавливать и наделить к тому же Донецк и Луганск правом вето на ключевые решения столицы. Например, те, что касаются интеграции с ЕС или НАТО. Никакой другой задачи не стоит. И все мечты российской патриотической тусовки о некой "Новороссии" или "новом Приднестровье" – это иллюзия. "Приднестровье" придется кормить. А Москве нужен рычаг, чтобы превратить "Украину Петра Порошенко" в "Украину Виктора Януковича" – как минимум по степени договороспособности. Поэтому Донбассу уготовлена роль украинского "сектора Газа".

И то, что этот сценарий до сих пор не осуществлен, как раз и является главной победой украинской армии и украинской дипломатии. Страна в очередной раз получила передышку – которую она может потратить на локальное укрепление и стратегические реформы. Без этих реформ Украине не выстоять – Западу нет резона вкладывать деньги в страну, если завтра эти средства окажутся разворованы или пущены на популистские выплаты. Нам кажется, будто лишь война может уничтожить государство – хотя куда большей угрозой является безответственность.

Украина – это страна, в которой коррупционная опухоль достигла терминальной стадии. Еще немного – и она полностью поглотит организм. Сейчас страну удается удерживать на аппарате жизнеобеспечения в виде западных кредитов, но это временная мера. Если больной не выходит из клинической комы – его от аппарата отключают. Поэтому главная задача – добиться того, чтобы он самостоятельно встал на ноги.

Если кто-то ждет в ближайшее время роста зарплат, увеличения социальных пособий или бюджетных подачек – то его ждет разочарование. Если в правительстве возобладает здравый смысл, то ничего этого не будет. Если победит популизм, то "аттракцион невиданной щедрости" окончательно похоронит страну. Онкологию не лечат аспирином – надо резать и резать по живому. Это та самая ситуация, когда больно будет либо сегодня, либо всегда.

Минск всего лишь дал Украине время. Месяц, полгода, пару недель. Никто не знает, как долго продлится перемирие – это зависит не от объективных интересов сторон, а от нескольких конкретных людей. Они завтра могут решить, что пришло время вновь открыть огонь – и новые минские договоренности постигнет судьба старых. Объективно война вредит России, и то, что Кремль эту бойню продолжает спонсировать, означает лишь то, что он живет в своей собственной реальности.

Единственный ключевой вопрос сегодняшнего дня – как Украина распорядится полученным временем. Она может его проплясать в ритуальных разговорах о реформах – которых до сих пор не желает огромное множество чиновников – и дождаться краха. Или потратить на создание эффективного государства – которого у нее не было все последние 23 года. Третьего не дано.

Ну а те, кто считает, что в условиях войны такую задачу не решить – пусть найдут на карте Израиль. Тот самый, что с первого дня своего существования вынужден воевать. Тот самый, что окружен соседями, не признающими за ним даже права на существование. И который, при всем этом, служит лучшей иллюстрацией того, что "война" и "создание эффективного государства" отнюдь не являются взаимоисключающими понятиями", - пишет автор статьи.

Напомним, 15 февраля Вооруженные силы Украины в 0:00 прекратили огонь по всей линии соприкосновения.

Однако боевики продолжают атаковать позиции сил АТО на Дебальцевском, Луганском и Мариупольском направлениях.