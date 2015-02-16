Подробности переговоров: Путин и Порошенко в Минске кричали друг на друга и говорили "на ты"

В немецкой прессе появились подробности переговоров "нормандской четверки" президентов Украины, Франции и России Петра Порошенко, Владимира Путина и Франсуа Олланда, а также канцлера Германии Ангелы Меркель за закрытыми дверями в Минске.

Разговор выдался непростым и продлился всю ночь, в комнату заносили множество бутербродов и кофе, сообщает Новое Время со ссылкой на Der Spiegel.

По данным немецкого издания, ключевым препятствием на переговорах стал вопрос Дебальцево, которое удерживается украинскими войсками в окружении террористов. В жаре дискуссии украинский президент Петр Порошенко обращался к Путину "на ты". Несколько раз главы государств срывались с мест и начинали кричать друг на друга.

"Порой становилось шумно, когда Путин и Порошенко начинали словесную перепалку. Тем не менее, они быстро успокаивались. Порой они вставали с места и отходили, чтобы обсудить деликатные вопросы лично, но после возвращались и продолжали переговоры. Персональные отношения между президентами хорошие, поскольку они обращались друг к другу "на ты", - заключило издание.

"За часы переговоров участников не раз клонило в сон, порой они даже клали голову на стол. В комнате стояло много алкоголя, однако Ангела Меркель даже не притронулась к нему", - пишет издание.

Напомним, операторы в Минске зафиксировали, как Порошенко сказал главе белорусского государства Александру Лукашенко, что против Украины ведется "грязная игра".