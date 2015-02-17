Боевики на Донбассе атакуют опорные пункты: силовики удерживают все позиции, карта зоны АТО

Боевики и российские военные осуществляют массированные обстрелы в районе г. Дебальцево и на других стратегически важных направлениях.

Об этом говорится в данных, опубликованных ИАЦ СНБО.

Возле Дебальцево террористы атаковали взводный опорный пункт сил АТО и более 20 раз обстреляли позиции наших военных из установок "Град". Также незаконные вооруженные формирования неоднократно применяли артиллерию, минометы и стрелковое оружие.

В районе с.Миус Попаснянского района Луганской области террористы из установок "Град" и артиллерии трижды обстреляли взводный опорный пункт сил АТО и предприняли попытку его штурма. Все нападения украинские военные отбили.

Также боевики из реактивных установок открывали огонь по нашим военным вблизи с.Санжаровка Донецкой области и вблизи пгт Новотошковское Луганской области.

Вчера бандиты дважды открывали огонь по контрольному посту "Фащевка", где служат пограничники и военнослужащие ВСУ. Пехота боевиков при поддержке артиллерии и 3 танков почти час пытались штурмом захватить блокпост. Украинские военные открыли огонь. Не сумев захватить контрольный пост, боевики 2 часа осуществляли минометный обстрел поста.

В целом силы АТО не потеряли ни одной позиции, сказано в сообщении.

Несмотря на объявление режима прекращения огня, противник готовится к активным боевым действиям. По оперативным данным, через пгт Изварино Луганской области на территорию Украины зашло 12 БМП и 54 грузовика с боеприпасами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дебальцево ж/д вокзал находится под частичным контролем боевиков, в городе идут бои.

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