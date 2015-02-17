Евросоюз впервые официально заявил о российских военных в Украине

Европейский Союз впервые официально заявил о присутствии российских военных на Донбассе.

Об этом сообщает ТСН.

В официальном журнале организации говорится, что запрет на въезд в ЕС замминистра обороны России Анатолия Антонова обосновывается "причастностью к размещению российских военных в Украине".

Евросоюз подчеркивает, что такой оборот в официальном документе не случаен.

Напомним, как сообщал "Главред", в обновленном санкционном списке Европы оказались трое заместителей Шойгу, а также Иосиф Кобзон.