В ОБСЕ заявили о соблюдении перемирия: за исключением Дебальцево и Горловки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала выполнение режима прекращения огня на Донбассе за исключением Дебальцево и Горловки.

Об этом сообщили представители миссии по состоянию на 18:00, передает Радио Свобода.

В то же время, представители миссии подчеркнули, что вчера происходили и некоторые нарушения перемирия и в других местах "линии соприкосновения".

В частности, возле захваченного села Широкино под Новоазовском, недалеко от Мариуполя, наблюдатели попали под обстрел – снаряды упали за несколько метров от них, говорится в сообщении.

Члены миссии сообщили о случившемся украинским военным на ближайшем блокпосту.

С похожими сообщениями ОБСЕ выступала и вчера, сообщая о нарушении перемирия возле Дебальцево.

Напомним, сегодня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по Украине.