Ярош приказал "Правому сектору" перейти в полную боевую готовность

Лидер "Правого сектора", народный депутат Дмитрий Ярош отдал приказ Добровольческому украинскому корпусу "Правого сектора" привести весь личный состав запасных подразделений в состояние боевой готовности.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Ситуация стала очень тяжелой, потери увеличиваются непропорционально и стали довольно ощутимыми", - написал он.

"В связи с кризисной ситуацией на определенных участках фронта, приказываю Командиру Добровольческого Украинский Корпуса"Правый сектор" привести весь личный состав запасных подразделений в состояние боевой готовности, провести консультации с командирами добровольческих подразделений ВСУ и МВД относительно дальнейших действий, начать развертывание дополнительных боевых отделений, которые во взаимодействии с государственными силовыми структурами, усилят противодействие российско-террористическим войскам", - говорится в сообщении.

Также Ярош отметил, что ситуация на востоке Украины стала очень тяжелой.

"Потери увеличиваются непропорционально и являются довольно ощутимыми. Почему не проводятся действия по деблокаде практически окруженных подразделений – непонятно. Почему нет контрударов на других участках фронта – загадка. Почему не объявляется военное положение, как обещал Президент – тоже вопрос", - отметил он.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили о прорыве боевиков к Дебальцево и уличных боях в городе.