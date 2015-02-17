Ефремову предъявили обвинения в финансировании терроризма - депутат

Бывшему лидеру фракции Партии регионов Александру Ефремову, за которого был внесен залог, предъявили новые обвинения – в финансировании терроризма и сепаратизма.

Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

"Как стало известно из достоверных источников в ГПУ и СБУ, после внесения залога за экс-главу фракции Партии Регионов Александра Ефремова, в помещении Генеральной прокуратуры ему было предъявлено новое обвинение, связанное с финансированием сепаратизма и терроризма", - сообщил он.

Кроме этого, политик отметил, что пока Ефремов помещение Генпрокуратуры не покидал.

"Пока Александр Ефремов помещения Генпрокуратуры не покидал. Где находится сейчас – неизвестно", - написал он.

"Статья финансирования сепаратизма и терроризма не предусматривает замену ареста на денежный залог – в ближайшее время Александр Ефремов должен оказаться в стенах Лукьяновского СИЗО", - добавил Мосийчук.

Напомним, 17 февраля стало известно, что Ефремов будет освобожден из-под стражи под залог в размере 3,7 млн грн.