Сегодня исполняется год с начала расстрелов на Майдане

Сегодня, 18 февраля, исполняется год с начала массовых убийств протестующих на Майдане.

В этот день оппозиция объявила "Мирное наступление" к Верховной Раде с требованием вернуть Конституцию 2004 года. Тысячи людей двинулись к зданию парламента, которое было окружено кордонами силовиков и титушками.

Акция ненасильственного протеста переросла в массовые столкновения. Милиция применила оружие, по демонстрантам открыли огонь с крыш близлежащих домов.

Начался штурм баррикад на Майдане.

Именно 18 февраля, впервые со времен Второй мировой войны, в Киеве перестал работать метрополитен.

В ходе противостояния в центре начались многочисленные пожары. Был сожжен БТР, который пытался снести баррикады, а количество погибших в Доме профсоюзов до сих пор точно не установлено.

Кульминацией противостояния стал расстрел демонстрантов 20 февраля на улице Институтской: тогда погибли десятки людей – жертвами столкновений стали 73 протестующих и 11 силовиков.

В результате экс-президент Виктор Янукович решил бежать из Киева, а позже очутился в России.

Расследование этой трагедии до сих пор не завершено. Было заявлено об установлении личностей части исполнителей и тех, кого считают виновным в организации бойни, из числа тогдашнего высшего руководства страны.

Фактически же были задержаны только несколько силовиков, а полную детальную картину произошедшего следователи пока так и не смогли восстановить.